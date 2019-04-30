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Ирина Гусакова

Туманов: как провести майские дни на даче и что нужно делать в первую очередь

3:15
Садоводство » Советы

Для правильного открытия дачного сезона Pravda.Ru обратилась к председателю Совета Межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов", чтобы он рассказал, как распорядиться первыми майскими днями, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно проведённое за городом время.

Туманов: как провести майские дни на даче и что нужно делать в первую очередь

Андрей Туманов совсем не в шутливом тоне заметил, чтобы соскучившиеся по даче пенсионеры, всю зиму просидевшие на диване перед телевизором, не навредили, прежде всего, своему драгоценному здоровью. Очень опасна такая перемена, когда от расслабленного состояния человек вынужден пахать от рассвета до заката, чтобы получить малюсенький урожай со своего крохотного надела. Иначе дачный рай шибанет таким повышением кровяного давления, что мама не горюй. Ведь приходится работать головой вниз. Это чревато!

Наведите порядок на даче. Уберите мусор, утилизируйте все больные растения, гнилые яблоки: засохшие в кроне либо валяющиеся под яблонями.

Лучше их закопать, потому что сжигать мусор, листья или что-то другое сейчас категорически запрещено. Могут оштрафовать. Дым, даже от обычных листьев, провоцирует рак. Не травите себя, соседей и не провоцируйте пожарного инспектора. Штраф на садоводческое товарищество может быть за сотню тысяч рублей, на вас — пять тысяч.

Дальше культивируем и рыхлим землю максимально, пропалываем сорняки. Любая тяпка — это уже культиватор. Для чего нужно рыхлить? Чтобы накопившаяся за весну после таяния снега влага испарялась. Прорыхлили — одновременно уничтожили сорняки и закрыли влагу. Оставшаяся в почве влага будет использована растениями.

Подкормки лучше всего вносить в жидком виде, потому что нынче минеральные удобрения дороги. Лучше ими не разбрасываться, наносить локально в зону корней, в ямки, в канавки либо пробуренные специальным садовым буром небольшие скважинки.

Больше всего нужен по весне азот: карбамид либо навоз, куриный помет и т. п. Можно использовать комплексные минеральные удобрения: нитрофоска (азот, фосфор и калий), нитроаммофоска (NH4H2PO4+NH4NO3+KCL). Лучше тоже в жидком виде, потому что это более экономно и лучше работает.

Обрезать растения к маю уже поздно, прививать тоже.

Сеем все холодостойкие культуры:

  • горох,
  • морковку,
  • петрушку,
  • салатики,
  • редиску,
  • пряновкусовые растения.

Их можно сеять, даже не боясь заморозков. Делаем грядки и смело сеем.

В мае можно будет в теплицы высаживать томатную рассаду, желательно с дополнительным укрытием из-за заморозков. Дополнительное укрытие — это либо какие-то нетканые материалы, либо пятилитровые пластиковые бутылки. Когда угроза заморозков пройдет — их убираем.

Весь сезон высаживайте деревья и кустарники с закрытой корневой системой.

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ В МАЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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