У каждого заядлого садовника есть свой любимый садовый инструмент. Это может быть то, что они сделали сами, чтобы заняться определенной работой, или это новый "навороченный" инструмент. Садовый нож — это сама простота. Это лезвие и ручка без движущихся частей. Не позволяйте этой простоте одурачить вас. Садовый нож — это бесценный инструмент, и вы будете использовать его каждый раз, когда вы в саду.
Самый популярный садовый нож Hori-Hori — это инструмент для копания (и многого другого), созданный в Японии. Название происходит от японского слова "хори", что означает "копать", а в двойном смысле "хори-хори" означает звук копания в разговорной японской речи. Лезвие зубчатое, пригодное для распиливания корней, клубней и плотной почвы, имеет длину 28-38 сантиметров. Нож легкий и эргономичный, что важно для дней марафонского садоводства. Существует несколько типов из нержавеющей или углеродистой стали. Хотя и немного дороже, более легкие ножи из углеродистой стали с деревянными ручками, откровенно говоря, стоят этих дополнительных денег. В конце концов, у японцев есть многовековой опыт ковки мечей, который очевиден даже в этом маленьком инструменте.
Тем не менее есть также марки из нержавеющей стали с пластиковыми ручками. Если вы один из тех людей, которые склонны терять садовые инструменты, например, в мусорном баке, рекомендуем купить менее дорогую версию, которая будет работать так же хорошо. Другими словами, достаточно обычного садового ножа.
Как уже было сказано, ежедневно использовать свои нож нужно обязательно. Это бесценный инструмент для:
Некоторые садовые ножи имеют линейку, которая полезна для измерения глубины при посадке луковиц или семян. Кончик лезвия отлично подходит для рисования линий в почве для посадки колеи. Нож можно использовать, чтобы помочь вам отметить ряды. Нож отлично подходит для копания сорняков в узких местах, например, между асфальтовыми плитами. Зубчатый клинок незаменим для вырезания корней и особенно полезен при ослаблении корневых растений. Существует так много способов использования садовых ножей, что понадобятся страницы, чтобы назвать их всех. Просто выйдите в двор и возьми нож в руки, и мы гарантируем, что вы удивитесь, как без него так долго обходились.
Фото: tsblog.su
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