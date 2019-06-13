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Автор Диана Гаврилова

Садовый нож — любимый инструмент заядлого дачника для прополки, пересадки и резки дёрна

Садоводство » Советы

У каждого заядлого садовника есть свой любимый садовый инструмент. Это может быть то, что они сделали сами, чтобы заняться определенной работой, или это новый "навороченный" инструмент. Садовый нож — это сама простота. Это лезвие и ручка без движущихся частей. Не позволяйте этой простоте одурачить вас. Садовый нож — это бесценный инструмент, и вы будете использовать его каждый раз, когда вы в саду.

Садовый нож — любимый инструмент заядлого дачника для прополки, пересадки и резки дёрна

Самый популярный садовый нож Hori-Hori — это инструмент для копания (и многого другого), созданный в Японии. Название происходит от японского слова "хори", что означает "копать", а в двойном смысле "хори-хори" означает звук копания в разговорной японской речи. Лезвие зубчатое, пригодное для распиливания корней, клубней и плотной почвы, имеет длину 28-38 сантиметров. Нож легкий и эргономичный, что важно для дней марафонского садоводства. Существует несколько типов из нержавеющей или углеродистой стали. Хотя и немного дороже, более легкие ножи из углеродистой стали с деревянными ручками, откровенно говоря, стоят этих дополнительных денег. В конце концов, у японцев есть многовековой опыт ковки мечей, который очевиден даже в этом маленьком инструменте.

Тем не менее есть также марки из нержавеющей стали с пластиковыми ручками. Если вы один из тех людей, которые склонны терять садовые инструменты, например, в мусорном баке, рекомендуем купить менее дорогую версию, которая будет работать так же хорошо. Другими словами, достаточно обычного садового ножа.

Как и когда использовать садовый нож

Как уже было сказано, ежедневно использовать свои нож нужно обязательно. Это бесценный инструмент для:

  • прополки,
  • пересадки,
  • резки дерна
  • и деления растений.

Некоторые садовые ножи имеют линейку, которая полезна для измерения глубины при посадке луковиц или семян. Кончик лезвия отлично подходит для рисования линий в почве для посадки колеи. Нож можно использовать, чтобы помочь вам отметить ряды. Нож отлично подходит для копания сорняков в узких местах, например, между асфальтовыми плитами. Зубчатый клинок незаменим для вырезания корней и особенно полезен при ослаблении корневых растений. Существует так много способов использования садовых ножей, что понадобятся страницы, чтобы назвать их всех. Просто выйдите в двор и возьми нож в руки, и мы гарантируем, что вы удивитесь, как без него так долго обходились.

Фото: tsblog.su

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Куратор: Андрей Туманов
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