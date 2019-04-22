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Автор Диана Гаврилова

Как почистить ржавые садовые инструменты

Садоводство » Советы

После долгого сезона и многочисленных садовых рутинных работ мы иногда забываем обеспечивать нашим инструментам хорошую чистку и правильное хранение. Когда мы возвращаемся в сараи весной, мы обнаруживаем, что некоторые из наших любимых садовых инструментов заржавели. Читайте дальше, чтобы узнать, как чистить ржавые садовые инструменты.

Как почистить ржавые садовые инструменты

Профилактика — лучшее решение против ржавых садовых инструментов. Постарайтесь тщательно чистить инструменты после каждого использования тряпкой или щеткой, водой и мылом для посуды. Обязательно удалите все следы от растений. После очистки инструментов высушите их, а затем опрыскайте или протрите их минеральным маслом. Храните инструменты на крючках, в сухом, проветриваемом помещении. Однако, случается и так, что мы не всегда можем дать нашем инструментам достойный уход. На этот случай есть много народных средств для удаления ржавчины с инструментов с помощью простых кухонных ингредиентов, таких как

  • соль,
  • уксус,
  • кока-кола
  • и фольга. 

Способы очистки ржавых садовых инструментов

Уксус поможет стереть ржавчину?

Наиболее популярным методом очистки ржавчины на садовых инструментах является уксус. Замочите средство на ночь в смеси 50% уксуса и 50% воды. Затем с помощью стальной ваты, щетки или смятого кусочка оловянной фольги круговыми движениями сотрите ржавчину. Когда ржавчина исчезнет, ​​промойте инструмент в мыльной воде, а затем просто чистой водой. Повесьте, чтобы высохла, затем натрите его минеральным маслом или WD-40.

Банка колы и оловянная фольга для удаления ржавчины

Другой интересный рецепт удаления ржавчины включает в себя использование банки колы и смятого кусочка оловянной фольги или проволочной щетки для удаления ржавчины. Фосфорная кислота в коле растворяет ржавчину. Замочите на некоторое время, затем потрите щеткой, промойте и просушите.

Чёрный чай, соль и лимонный сок помогут привести в порядок ржавые инструменты

Существует также рецепт, который требует использования крепкого черного чая — сначала пропитать им инструменты, а затем стереть ржавчину.

Использование соли и лимонного сока является еще одним популярным методом очистки ржавых инструментов. Этот рецепт требует 1 часть поваренной соли, 1 часть лимонного сока и 1 часть воды. Натрите стальной ватой, затем ополосните и высушите.

Можно ли обновить ржавые садовые инструменты иначе?

Если вы хотите ускорить процесс, то можно воспользоваться шлифовальным станком или дрелью.  С помощью специальных приспособлений быстро  и просто удалите ржавчину. При работе всегда надевайте защитные очки и перчатки. При любом из этих методов удаления ржавчины обязательно тщательно очистите инструменты. Не оставляйте липких следов.

Сохранение инструментов острыми может помочь уменьшить повреждения, которые приводят к ржавчине, поэтому рекомендуется заточить инструменты, пока вы их чистите.

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Как убрать ржавчину с любого металла за 3 минуты
Куратор: Андрей Туманов
Темы сад соль уксус кока-кола работы в саду народные средства
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