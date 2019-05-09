Кизильник на даче - вечнозеленая "живая изгородь"

Низкорослые кустарники — важный элемент садового дизайна. Большинство из них быстро разрастаются и покрывают землю плотным цветочным ковром. Стелющиеся участки могут задекорировать неудобные для обработки почвы, украсить склон каменистой горки и украсить берега водоема. Лиственный ковер сохраняет влагу в почве и предотвращает разрастание сорняков. Одним из низкорослых кустарников, обладающих прекрасными декоративными свойствами, и хорошо переносящих снежные российские зимы, является кизильник. Достоинство кустарника — яркая окраска листьев почти в любой сезон.

Кизильник — кустарник долгожитель

Растет кизильник медленно, но при этом крайне не требователен к почве, загрязненности воздуха и пыли, а укоренившись, проявляет невиданное для цветов постоянство — может расти на одном месте не менее 50 лет.

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Какими бывают виды кизильника

Разновидность кустарника — полувечнозеленый кизильник горизонтальный — растение до полуметра в высоту, с горизонтально раскинутыми ветвями. Блестящие, темно-зеленые листья на коротких черешках весной украшаются пучками розовых цветов, в течение лета листья меняют окрас до желтого и ярко-красного, а вместо цветов появляются мелкие плоды в виде ярких красных шариков.

Кизильник Даммера — вечнозеленый стелющийся кустарник, длинные побеги которого легко укореняются. Цветет белыми цветами, а осенью также покрывается россыпью блестящих красных плодов.

Кизильники приспосабливаются к любой почве, но лучше всего приживаются на хорошо дренированной, удобренной гумусом почве с достаточным увлажнением. Растение любит солнечный свет, поэтому желательно высаживать на хорошо освещенном участке. В этом случае они дают более густые побеги.

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Посадка и уход кизильника

При рассадке кустарник нужно располагать на расстоянии не менее полуметра друг от друга, при этом необходимо следить, чтобы корневая шейка не опускалась ниже уровня почвы.

Подкормка кизильника представляет собой ежегодное весеннее удобрение комплексом минеральных веществ. Растение не нуждается в частом поливе, кустарник относится к засухоустойчивым и прекрасно уживается на каменистых почвах.

Кизильник довольно устойчив к заморозкам. Его можно укрыть

еловыми ветками,

хвоей.

Горизонтальный кизильник может обмерзать до уровня снега, но весной восстанавливается снова. Кизильник Даммера более устойчив к холодам, и не нуждается в укрытии.

Весной необходимо провести санитарную обработку кустарника, обрезая, удаляя

старые,

засохшие

или подмерзшие ветви,

пожелтевшие побеги.

Размножается кизильник отводками, и черенками, которые необходимо нарезать не ранее второй половины июля.

Кизильник выгодно смотрится в сочетании с другими низкорослыми кустарниками, например, в обрамлении ветвей можжевельника. Беспроигрышный вариант — украсить кизильником альпинарий.

Сочные зеленые или красные листья, блестящие ягоды кизильника украшают сад в разгар лета и в осенние дни. Если высаживать рядом с кизильником пышные кусты рододендрона, который также меняет в течение года окрас листьев и цветов от зелени к ярким краскам, можно долгое время любоваться картиной яркого сада.

Вечнозеленая живая изгородь из кизильника

Кизильник воплощает собой идею "ленивого садоводства" — минимум усилий по уходу за растением гарантирует его высокие декоративные качества. Являясь по природе самодостаточным кустарников, кизильник предоставляет огромные возможности для ландшафтного дизайна участка.

Кизильник изгородь

Этот кустарник просто незаменим для создания

различных бордюров на дачном участке,

живых изгородей

и кустарниковых газонов,

которые прекрасно скрывают проблемные участки сада — перепады высот, неровности.

Медленный рост кустарника позволяет экспериментировать с топиарной стрижкой — любому дачнику при соблюдении несложных правил возможно украсить свой сад прихотливыми фигурами в виде

шаров,

кубов

и прямоугольников,

а разнообразие форм и размеров кизильника позволит вписать его в любую садовую композицию.

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