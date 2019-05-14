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Автор Злата Кузнецова

Клубника заболела: как её лечить

Садоводство » Вредители и болезни

Каждый садовод выращивает на участке клубнику, ягоды радуют своим вкусом дачников, однако не всегда урожай может вырасти, потому что клубника подвергается различным заболеваниям.

Клубника заболела: как её лечить

Вкусная ягода больше всего подвержена грибковым заболеваниям, которые усиливаются в погодные условия. Грибок поражает не только кусты, но и корни, плоды.

Белая гниль 

Белая гниль клубники появляется из-за нехватки солнца, тепла, высокой влажности. Болезнь проявляется на листьях большим количеством белых пятен, затем гниль атакует плоды, которые становятся белыми. Чтобы избежать болезни, необходимо высаживать клубнику на хорошо освещаемое место, рассада должна быть здоровой, сорняки нужно выпалывать, те, которые дополнительно дают тень. Хорошо борются с гнилью препараты "Свитич", "Хорус".

Серая гниль 

Серая гниль атакует повторно цветущую клубнику, развивается она благодаря влажному климату, которая присуща теплицам. Выращивание кустов постоянно на одном месте, говорит о том, что гниль поразит 60% кустов. Серая гниль проявляется бурыми пятнами, образовывающимися на ягодах, затем они становятся серыми. Больные ягоды засыхают, а пятна поражают листья.

Предотвратить появление болезни можно, главное, не забывайте пропалывать кусты, землю необходимо посыпать золой, во время цветения используйте бордосскую жидкостью. Болезнь минует, если сажать клубнику с луком, чесноком. Зараженные кусты необходимо удалять.

Чёрная корневая гниль

Клубника подвержена черной корневой гнили, которая появляется изначально на молодых корешках пятнышками, которые увеличиваются в размерах. Куст приобретает бурый цвет, корни становятся ломкими. Урожайность клубники снижается, куст поражается полностью.

Корневая гниль не поддается лечению, кусты выкапываются, сжигаются, земля обрабатывается специальными средствами.

Чтобы предотвратить болезнь, необходимо проводить подкорм. После схода снега, кусты обрабатываются фунгицидом. Место для посадки клубники должно быть солнечным, сухим.

Мучнистая роса

Поражает плоды, листья мучнистая роса, она влияет на снижение урожая и на полное его отсутствие. Проявляется мучнистая роса белыми пятнышками на обратной стороне листьев, которые растут и сливаются. Листья становятся сморщенными, скрученными. На ягодах появляется белый налет, после они начинают гнить, усы тоже отмирают.

От болезни помогает обработка корней медным купоросом. Перед цветением кусты обработайте "Топазом". Есть шансы, что болезнь может отступить, если начать с ней бороться. Болеющие кусты необходимо опрыскивать раствором кальцинированной соды, поспевшие плоды обрабатывают коровьей сывороткой.

Фото: postroim-vmeste.ru 

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Болезни и вредители клубники. Все в одном видео диагностика, профилактика, борьба
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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