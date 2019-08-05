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Автор Татьяна Ефремова

Оградки на грядки: какие выбрать

Садоводство » Ландшафт print

Различные техники позволяют создать интересные ограды практически под любые растения. Ограда вокруг посадок имеют ряд достоинств, однако далеко не все дачники стремятся их делать из-за высокой стоимости, сложности выбора метриала. Так ли это?

Польза ограды

Мини-зоны огорода представляют собой интерес как с практической, так и с декоративной точки зрения.

1. Заборчики защищают грунт от осыпания, уменьшает выветривание, снижает размывание.

2. Благодаря обрамлению уменьшается площадь, на которой могут разрастаться сорные растения. При этом обрамление создает барьер вредителям, препятствует распространению заболеваний растений.

3. Пропалывать грядки гораздо легче.

4. Бортики позволяют увеличить температурный режим огорода, в котором растения созревают быстрее.

5. Бордюры защищают грядки во время покоса травы на газонах.

6. Ухоженный вид огорода.

Ограждения позволяют зонировать территорию и создать уникальную композицию на своем огороде, став элементом ландшафтного дизайна.

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Огородные ограждения — требования

Назначение ограды задает требования, предъявляемые к ограде. При выборе бордюров для огородных культур необходимо учитывать тип овощей и способ их выращивания, а выбирая ограду для цветов, следует учитывать полное оформление сада.

Общие требования:

1. Экологичность. Некоторые полимерные ограждения выделяют ядовитые вещества при нагреве.

2. Экономичность. Различные доски, пластик, старые кирпичи являются наиболее экономичными материалами для огорода.

3. Требования прочности. Ни во время оттепели, ни при весенних паводках борта не должны расползаться в стороны от давления почвы.

4. Устойчивость к повреждениям. Материал не должен трескаться или деформироваться, например, при ударе лопатой.

5. Простая сборка. Нужно предусмотреть демонтаж ограждения в случае переноса в другое места. Сложные ограждения могут подойти для многолетних культур.

6. Долговечность. Оптимальный срок службы ограды — 5-10 лет.

Сильно нагревающийся материал не подходит для сооружения ограды, так как почва будет быстро пересушиваться, создавая дефицит влаги растениям.

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Рекомендуемые габариты грядок:

  • При ширине грядки не более 120 см можно свободно обрабатывать землю с каждой стороны.
  • Высота не меньше 15 см, если есть плодородная почва. Если грунт предполагается полностью насыпать или частично заменить почву, то высоту следует увеличить минимум до 30 см.
  • Высота ограды для корнеплодов — от 40 см
  • Компостные термо-грядки следует оградить бордюром высотой не менее 60 см

Грядки можно сделать самополивающимися, используя систему капельного полива. Для полива возможно использовать как шланг, так и трубу, отверстия в которых можно проделать гвоздем. С помощью переходников, цельных труб соединяется полная система полива и укладывается на грядки так, чтобы каждое отверстие находилось у растения, которое нужно полить. Для уменьшения испарения влаги можно накрыть систему полива темной пленкой.

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Фото превью: i2.wp.com

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Темы уход за растениями оградки для грядки ландшафтный дизайн
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