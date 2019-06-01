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Автор Диана Гаврилова

Ампельные растения: цветы для висячих садов

Садоводство » Цветы

Нет ничего более привлекательного в саду, чем полная, каскадная подвесная корзина, переполненная цветами. Посадка растений в подвесную корзинку не столь сложна, как вы думаете. Выбор растений для выращивания в корзине зависит от личного вкуса цвета и предпочтений — хотите ли вы длинные висячие стебли, полные цветов, которые могут вырасти на 60 см или больше, или вы предпочитаете что-то поскромнее?

Фуксии

Экзотически выглядящие соцветья этого удивительного растения цветут в течение всего лета. Фуксии — многолетние висячие растения, которые можно хранить в теплом месте зимой и снова вешать в саду весной и летом! Фуксии — хорошо известное и очень популярное растение, многие виды культивируются и из выносливого кустарника получаются чудесные висячие сорта, которые легко наполнят корзину и будут разрастаться с большой скоростью.

Бакопа

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Фото: ogorodsadovod. com

Часто используется в качестве наполнителя растений в смешанных корзинах. Бакопа является ценным растением в подвесных корзинах, ее легко выращивать, и она будет удобно растягиваться на высоту более 45 см, распускаясь маленькими синими или белыми цветами. Эти изящно выглядящие, но невероятно крепкие растения идеально подходят для добавления в цветовые корзины.

Лобелия

Лучшие растения для подвесных горшков. 403819.jpeg
Фото: дачная жизнь

Лобелия распространяется каскадом по краям подвесных корзин, как будто она была создана для этой задачи! Маленькие цветы появляются в таком огромном количестве на каждом растении, что на расстоянии оно может выглядеть как один цветной блок.

Калибрахоа

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Фото: Беккер

Внешне калибрахоа очень похожа на петунию, эти плодовитые цветущие растения становятся все популярнее с каждым годом. Длительно цветущие растения столь же яркие, как и петунии, но покрыты гораздо меньшими, изящными цветами. Калибрахоа устойчивы к летним ливням и будут хорошо расти как на солнце, так и в тени, что делает их идеальными для выращивания в более тусклой зоне сада, которой требуются яркие краски.

Остеоспермум

Лучшие растения для подвесных горшков. 403821.jpeg
Фото: Rozarii. ru

Остеоспермум естественно устойчив к засухе, что делает его идеальным для корзин и горшков. Их также можно сажать в подвесные корзины, так как их способность к быстрому распространению заставит их переходить через край корзины, что придаст им шарообразную форму.

Настурции

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Фото: Dommovik. ru

Настурции невероятно легко вырастить из семян, они могут вырасти до 100 см в длину. Цветовая гамма настурций феноменальна: от кремово-белого до темно-бордового и множества промежуточных, включая те, которые действительно меняют цвет!

Вербена

Лучшие растения для подвесных горшков. 403823.jpeg
Фото: flo. discus-club.ru

Эти абсолютно легко выращиваемые растения могут обеспечить потрясающее сочетание оттенков как в горшках, так и в корзинах. Они, как правило, растут более компактно, и поэтому они образуют массу цветов, которые мягко растекаются по краю контейнера.

Фото превью: tatural. ru

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Самые неприхотливые ампельные растения с обильным цветением
Куратор: Андрей Туманов
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