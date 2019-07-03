Лучшие способы для борьбы с муравьями на дачном участке

Избавление от колоний муравьев — тяжелый и длительный процесс, он не всегда заканчивается победой человека. Садоводы используют различные приемы, чтобы избежать повторного появления насекомых на участке или избавиться от муравьев. Но многие предпочитают не думать о вреде данного вида насекомых. Они не избавляются от них, дают размножаться по всему участку. Есть ли смысл в борьбе с муравьями, если они могут принести пользу?



Нашествие муравьев на даче

Конечно, в широком смысле муравьи всё же приносят пользу и берут на себя выполнение хотя бы экологической функции. Они могут следить за количеством вредных насекомых, проводить аэрацию почвы и другое. Но все муравьи: рыжие, бурые и даже садовые, поселяющиеся на земле перед дачей или в саду, в качестве пищи выбирают зелень и бутоны цветов. Насекомые буквально являются привлечением для тли, при этом они не забывают осаждать различные растения, находящиеся на участке. Если приходится сталкиваться с кланом муравьев в плодовом саду, то с ними в союзе обычно начинают действовать такие вредители, как цикады или медяницы. Их работа — портить приятный облик сада, различных клумб. Муравьи специально строят дома с разветвленной системой в ходов, чтобы в них не мог проникнуть ни холод, ни отрава. Данный вид насекомых постоянно проникает в жилое помещение, если начинает размножаться в саду. Есть действенные способы для избавления от муравьев.

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1. В первую категорию можно записать более щадящие способы.

В них не будет тяжелых средств или вредных для окружающей среды. Муравьи боятся резких запахов. По дачному участку можно разложить чеснок или пропитать его запахом опилки или траву. Чтобы они начали уходить, следует регулярно заниматься обновлением опилок. Их можно ловить на сладкое — стоит намазать веточки вареньем и положить в ловушку. Муравьи плохо переносят соль, запах древесного угля и молотой корицы. Они не могут терпеть такие растения, как гвоздика, полынь. Понятно, что запахи для них являются слабой стороной.

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2. Если говорить о химических средствах и способах воздействия, то можно использовать два вещества — диазинон и хлорпирифос.

Они содержатся в различных препаратах для борьбы с муравьями. Первый становится блокатором нервной системы муравьев. Они начинают испытывать сильную боль, дрожать и быстро погибают. Защита от вредителей длится в течение трех недель. Хлорпирифос проникает в тело муравья через дыхательную систему, также является парализатором нервной системы. В почве вещество может "сидеть" гораздо дольше — от ста до ста двадцати дней. Борется с муравьями практически два месяца и не дает им возможности для создания новой популяции.

3. Садоводы рекомендуют использовать такое вещество, как циперметрирн.

Его срок действия не такой длинный, но зато эффективность превосходит эффективность описанных ранее веществ. Циперметрин может проникать в организм муравья через кожу, вызывает нарушение работы нервной системы — насекомое сразу получает паралич и умирает. Вещество так же обладает хорошим отпугивающим свойством для последующей защиты от насекомых.

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