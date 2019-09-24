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Автор Анастасия Дунина

Что нужно знать об удобрениях

Садоводство » Советы print

Чтобы получить богатый урожай, предлагаем сохранить эту экспресс-памятку об удобрениях. В этой статье мы разберём, какие подкормки существуют и для чего именно их использовать.

Кислит или нет?

Итак, сначала необходимо разобраться с кислотностью почвы.

Кислотность земли — состояние почвы, характеризующееся проявлением свойств кислот. Кислотность обозначают pH (водородный показатель). От неё будет зависеть состав почвы целиком, выживание растений и усваивание минеральных удобрений.

Нормальный уровень pH варьируется от 5,5 до 7. Считается, что идеальный вариант — это значение в 6,5. Тогда потенциал роста и плодоношения растений раскроется полностью. Если параметр ниже 5,5, то почва считается кислой, ниже 4,5 — сильнокислой. Если же показатель выше 7, то почва считается щелочной.

Выход за границы "нейтральной" почвы означает некоторые проблемы, включая и то, что огород и сад может не прижиться на такой земле.

В плане же удобрений щелочная почва плоха для минеральных удобрений, содержащих марганец, цинк, железо, фосфор — они не усваиваются. При кислой почве плохо усваиваются магний, кальций, фосфор, калий и сера.

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Определить показатель кислотности можно с помощью специального аппарата. Или же более "народными" методами. Например, в две ёмкости засыпать грунта, затем в одну налить уксус, в другую воды и соды. Если реакция началась в ёмкости с уксусом, то pH больше 7 (земля щелочная), если зашипело в сосуде с содой — меньше 5,5 (земля кислая). Также есть метод, который проверяет, кислая ли у вас земля: необходимо проверить в огороде наличие канавок и ямок. Если в них присутствует белый налёт, то земля кислая. Если есть ржавчина, а в (возможно) присутствующей воде радужная плёнка — сильнокислая.

Землю можно "подкислить" или же наоборот нейтрализовать излишнюю кислотность. В первом случае необходимо использовать органику. Если же почва глинистая, то в этом случае использовать серу, сульфат железа и аммиачные удобрения. Во втором случае надо использовать молотый известняк, мел, древесную золу, гашеную известь с расчётом 250-600 грамм на метр квадратный.

Но можно и не делать подобные операции. В этом случае, узнав всё же pH почвы, нужно использовать определённые удобрения. На щелочных лучше органика и нитратные удобрения. На кислых — аммонийные.

И так мы перешли к видам подкормки.

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Навоз или азот?

В целом, есть два вида удобрений: органические и минеральные.

К органике относятся навоз, торф, компост, ил, перегной и зола.

К минеральным: азотные, фосфорные, калийные, комплексные. Также есть кальциевые.

Навоз используют для всех видов культур. Но следует запомнить, что необходимо использовать только перепревший навоз — в "свежем" виде он будет опасен для человеческого здоровья. Это удобрение богато минералами. Так коровий навоз — источник азота, кальция и калия. Кроличий навоз и птичий помёт содержат в большом количестве фосфор, азот и калий. Конский, овечий и козий навоз богаты калием и азотом. Также именно этот навоз обладает большой теплоотдачей, из-за чего его используют для парников. Свиной же навоз бесполезен и может даже быть вреден.

Торф и ил хороши тем, что делают грунт воздухоёмким, что хорошо для роста растений. Следует помнить, что это самое "неприхотливое" удобрение — его используют раз в десять лет, чаще подкармливать торфом или илом нельзя.

Компост — это остатки растений. Они также богаты полезными веществами. Но следует помнить, что компост используют только осенью перед достаточно глубокой вскопкой грядок. Если компост оставить на долгое время, то получится перегной. Перегной также получается после гниения навоза и помёта. Особые полезные вещества здесь появляются после активной работы бактерий.

Зола — особо хорошая подкормка, поскольку она содержит в себе богатый минеральный комплекс: кальций (особенно большое количество), калий, фосфор, магний, цинк, молибден, марганец и сера. Золу можно использовать для всех видов культур, кроме голубики, рододендронов и азалии. Также хорошо подкармливать растения осенью, поскольку зола улучшает зимостойкость культур.

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Все органические удобрения можно найти самим и сделать самостоятельно. Минеральные же удобрения делаются в основном на заводе, и приобретать их можно в магазине.

Азотные удобрения повышают плодоношение и делают растения устойчивыми к некоторым заболеваниям. К данному виду подкормки относятся карбамид азота (мочевина), аммиачная селитра, цианамид и натриевая селитра. Мочевина больше всех содержит азот (45%). Её можно только заглублять, иначе азот испариться. Аммиачная селитра по содержанию азота идёт второй (35%), потом идёт цианамид (19%). Его кстати используют ранней весной, из-за медленного распада. Завершает список натриевая селитра — 17%. Он идеален даже для кислой почвы.

Следует помнить, что нельзя переусердствовать с этим типом подкормки: излишки азота способствуют буйному росту зелени, а не плодов. Поэтому азот хорошо использовать до плодоношения, когда формируется листва. Поэтому следует его вносить весной.

Нитратные же удобрения, а также амидные и аммиачные относят именно к азотному виду подкормок.

Фосфорные удобрения играют важную роль в формировании плодов. В магазинах обычно продаю суперфосфаты (содержание до 25%) и фосфористую муку, которую используют на кислых почвах. Она повышает иммунитет растения к болезням и холодам. Также она хороша тем, что имеет в своём составе и кальций. Фосфор в целом же используют весной перед посевом.

Калийные удобрения влияют на скорость усвоения других веществ. Его используют осенью под глубокую перекопку. Хлористый калий идеален для картошки, свеклы и многих злаковых. Как раз его используют при глубокой перекопке, поскольку он содержит вредный испаряющийся хлор. Сульфат калия не имеет хлора, поэтому его можно использовать и весной. Особенно хороша такая подкормка для огурцов.

Комплексные могут состоять из ряда минералов. Нитрофосфат (есть ещё нитрофоска и диаммофос) содержит фосфор, азот и калий. Оно может вылечивать растения, улучшать плодоношение до 70%, улучшая при этом вкусовые качества плодов. Аммофос — это фосфор, магний и калий. Это идеальное удобрение для теплиц. Также он повышает сопротивляемость растений к вредителям.

Чисто кальциевые удобрения получить можно и в домашних условиях — из скорлупы яиц. В основном это удобрение используют при кислой почве, для нейтрализации.

Также существуют и другие комплексы, обладающие рядом других минералов и полезных веществ: магния, бора, селитры и прочее.

Теперь вы знаете всё об удобрениях. Как видите, некоторую подкормку следует начать уже ранней весной, а потому сделайте эту статью своей пометкой, чтобы не забыть, что необходимо, чтобы вырастить здоровый, богатый и вкусный огород.

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Фото превью: tepliepol.ru

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