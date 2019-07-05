Советы по стрижке газонов

Можно любить или ненавидеть кошение газонов, воспринимать это как пытку или приятную физическую нагрузку наедине с природой. В любом случае, правильная стрижка является обязательным требованием для поддержания здорового, красивого газона.



Дневник ландшафтного архитектора. Газон и уход за ним

Газонокосилка

Правильное скашивание важно для поддержания здоровья газонов. Косите газон, когда трава сухая. Заболевания легко распространяются по влажному газону, также влажная трава может засорить вашу газонокосилку. Тем не менее, не стоит косить в самую жаркую часть дня. Сильная жара также вредна для газона. Каждый раз косите в другом направлении, чтобы способствовать ровному, прямому росту. В противном случае трава будет наклоняться в направлении, в котором вы косите. Оставьте обрезанную траву, чтобы она разложилась и ценные питательные вещества попали в почву. Если вы косите регулярно, короткие травинки быстро разлагаются и не повредят ваш газон. Однако, если вы подождете слишком долго между стрижками или если трава влажная, может потребоваться очистка газона после стрижки, так как глубокий слой скошенной травы может перекрыть газону доступ к кислороду. Если стриженная трава образует ряды или комки, распределить их равномерно.

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Как часто следует скашивать траву?

Нет установленного времени для стрижки газона, но большинство газонов требуют кошения не реже одного раза в неделю в конце весны и начале лета. Чтобы ваш газон оставался здоровым, не снимайте более одной трети высоты при каждом кошении. Удаление большего количества может повлиять на здоровый рост корней, что означает, что газон будет нуждаться в большем количестве воды в теплые, сухие месяцы. Стрижка газона слишком близко к корням может также повысить уязвимость вашего газона для вредителей и сорняков. Как правило, длина около 7-9 сантиметров выглядит хорошо и способствует росту глубоких, здоровых корней.

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Советы по стрижке газонов

Не косите газон ранней весной. Вместо этого подождите, пока трава не покажет признаки увядания в конце весны или в начале лета. Слишком раннее кошение создает мелкие, слабые корни, которые не выдерживают летнюю жару. Это часто причина, по которой трава становится коричневой летом.

Затачивайте лезвия как минимум дважды в год. Газоны, подстриженные тупыми лезвиями, выглядят не так аккуратно, а кончики травы могут стать коричневыми. Рваные края требуют больше воды и повышают риск заболевания.

Установите уровень стрижки немного выше под деревьями, где трава конкурирует с корнями деревьев за доступные питательные вещества и влагу.

Трава очень медленно растет в жаркую и сухую погоду. Ваш газон будет более здоровым, если вы не будете часто его косить в периоды засухи.

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