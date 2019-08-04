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Автор Злата Кузнецова

Все о сорте арбуза Сахарный малыш

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Арбуз Сахарный малыш оценят любители и профессионалы. Он сладкий, сочный, отлично растет в разных климатических регионах. Свое название арбуз получил за небольшие размеры, быстрое созревание. Сорт является ультраранним, имеет крупные листы ярко-зеленого цвета. В отличие от других арбузов, Сахарного малыша перепутать очень тяжело, потому что он обладает яркой внешностью, обычно его вес составляет 6 кг, имеет темно-зеленую кожуру, при близком рассмотрении можно разглядеть узор. Кожура тонкая, мякоть имеет насыщенный красный цвет, сочность, семян немного. При полном созревании мякоть становится сахарной.

Сахарный малыш появился в Америке, выращивают его на территории России, Молдовы.

У арбуза выделяют ряд достоинств. Например, он неприхотлив, его иммунитет хорошо приспособлен к болезням, его легко перевозить на дальние расстояния.

К недостаткам можно отнести, что во влажном климате он будет долго поспевать, поэтому необходимо заранее позаботиться о месте посадки.

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Арбуз необходимо высаживать в открытый грунт и тепличный навес, земля должна быть легкой, плодородной, место должно быть хорошо освещаемым.

Для его посадки подходят большие и маленькие участки. Во время посева нужно учитывать несколько правил. Семена нужно замочить в воде, температура которой должна составлять 50-60 градусов. Необходимо подождать, пока вода остынет, затем семена можно высаживать.

Для будущих плодов проделываются лунки, расстояние между которыми должно быть не менее 2, 5 метров, их необходимо удобрить золотой, либо песком. Чтобы лунки были теплыми, их необходимо накрыть пленкой, семена нужно сажать только в теплы лунки и не закапывать глубоко, чтобы они не сгнили. Растения необходимо подвязать, чтобы они тянулись вверх.

Арбуз от других культур отличает капризное поведение, если не уделять ему внимания, плоды могут не созреть, либо иметь невкусную мякоть.

Необходимо обеспечивать частый полив теплой водой в вечернее время.

Необходимо рыхлить землю до разрастания плетей. Лишнюю траву, сорняки выдирают.

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При частых дождях, арбузы нужно покрывать и ставить плоды на картонки, доски, во избежание гнили.

Чтобы Сахарный малыш рос быстрее, подкармливайте его. При появлении 2-3 листков, произведите азотную подкормку. Через полмесяца процедуру нужно повторить.

Начинайте собирать урожай в августе, сигналом о том, что арбуз созрел, станет сухой хвостик, можно сжать плоды двумя руками, услышали скрежет, значит, арбузик созрел. Не стоит долго тянуть со сбором урожая, потому что ягода может забродить.

Дорогие дачники, советуем попробовать вырастить удивительный, сочный арбуз на участке.

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Фото превью: ogorod.guru

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Темы как вырастить арбуз сорт арбуза сахарный малыш
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