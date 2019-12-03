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Автор Галина Митрофанова

Живая изгородь за 5 шагов

Садоводство » Ландшафт

Для каждого дачника его участок — маленькая вселенная, в которую он вкладывает душу и силы. Чтобы уберечь эту вселенную от внешнего мира, ее обносят высоким забором. В последнее время, однако, люди хотят не просто окружить сад изгородью, а желают сделать ее более эстетичной — живой. Но как же создать на своем участке настоящее произведение искусства, которое не только не потребует больших материальных вложений, но и будет эффективно выполнять свои функции —эстетическую и защитную?

Определение функции и размера изгороди

Для начала нужно определиться: для чего нужно установить изгородь? Во-первых, своеобразная "клумба" может обозначать какую-либо зону или защищать ее. Во-вторых, ее можно просто использовать в качестве декоративного элемента. Функция "растительного забора" напрямую зависит от его высоты. До 1 м — самый низкий вариант изгороди. Обычно такими невысокими сооружениями украшают дорожки, клумбы. Средняя высота (от 1 до 3м) используется для зонирования участка, а "гиганты" более 3 м — настоящие защитники, борющиеся с пылью, ветром и мусором.

Выбор материала

При выборе растений нужно опираться на приведенную выше размерную классификацию изгороди. Для низкой идеально подойдут: барбарис, флокс, розы; для средних: акация, боярышник, крыжовник; для высоких: серебристый лох, сирень, ирга.

Кроме того, многие садоводы советуют сочетать растения с камнем или железом. Смотрится это гармонично, и вся конструкция при этом укрепляется.

Алгоритм выращивания

Шаг 1. Выбираем хорошо освещенное место по периметру участка или вдоль тропинок.

Шаг 2. Удаляем сорняки, перекапываем грунт и удобряем его.

Шаг 3. Высаживаем растения в соответствии с требованиями каждой культуры. Помним, что необходимо выдерживать расстояние между посадками (50 см для кустов, 80 см для деревьев)!

Шаг 4. Посыпаем грунт мульчей вдоль линии посадки и увлажняем землю.

Шаг 5. Не забываем про необходимость полива, подкормки, обработки ножницами-секаторами примерно раз в год. При выборе растения важно знать, что самая неприхотливая изгородь — сделанная из хвои.

Итак, мы разобрали, какой может быть ваша изгородь и как можно создать красоту без привлечения посторонней помощи и лишних вложений. Самое главное — освоить базовую технику выращивания, а дальше все зависит от вашей креативности и тренировки. Из самого обычного куста можно сделать целое произведение искусства, поэтому вооружайтесь лопатами, тяпками и семенами, зовите родственников и вперед: удивлять соседей модными и необычными "зелеными заборами".

Фото превью: attuale.ru

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Живая изгородь за 5 шагов
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