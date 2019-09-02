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Автор Яна Кузнецова - Филимонова

Клубника поспела: что сажать на её место?

Садоводство » Плодовые

Известно, что высокие урожаи любой культуры более чем на пятьдесят процентов зависят от почвы, на которой они произрастают. И чтобы почва могла снабжать растения всеми необходимыми питательными элементами, ей периодически необходимо позволять "отдохнуть", восстановить их запас. То же самое касается такой популярной и любимой многими культуры, как клубника. В этой статье мы расскажем, как долго почва восстанавливается после клубничных урожаев, какие правила севооборота следует соблюдать при выращивании данной культуры, а также поговорим о том, что можно высаживать после клубники.

 

клубника

 

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Какими свойствами должны обладать "преемники" клубники?

При выращивании клубники следует знать некоторые нюансы. Она даёт обильный урожай, произрастая на почвах, богатых такими элементами как азот и калий. Срок её плодоношения на таком субстрате может составлять три-четыре года. После этого количество питательных элементов в почве резко сокращается, и урожайность начинает падать. Чтобы дать земле отдохнуть, но при этом использовать данный участок, можно высадить после клубники одну из культур, подходящих под следующее описание.

  • Поскольку корневая система клубники разветвленная и уходит глубоко в землю, то последующее за ней растений должно иметь приповерхностные корни.
  • Клубника плодоносит на ветвях, после неё для выращивания лучше всего подойдут корнеплоды.
  • Обязательно следует обращать внимание на устойчивость выбранных для последующей посадки растений к заболеваниям, от которых страдают розоцветные.

После того, как урожайность клубники резко пошла на спад, необходимо выкопать её и подвергнуть сожжению. Таким образом будет предотвращено развитие всевозможных фитопатологий и, соответственно, поражение будущих посадок.

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Как земле отдохнуть после урожая клубники?

Во-первых, участок можно оставить на двенадцать месяцев "под паром", то есть ничего на ней не выращивать, снабжая при этом минеральными и органическими удобрениями. Второй вариант — засеять участок такими растениями как люпин, горчица, рапс. Эти культуры относятся к сидератам и поспособствуют накоплению в почве азота, кроме того они быстро перегнивают и оставляют вместо себя хорошую экологическую подкормку для почвы.

Рапс
Рапс

В случае, если садовод не может позволить себе не занимать обширный участок, для высадки подойдут такие культуры как: бобовые, зерновые, лук, чеснок.

Ни в коем случае нельзя сразу после клубники высаживать других представителей розоцветных — малину, смородину, шиповник.

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Урожая будет валом, если сделать это / Советы огородникам
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы ягоды огород клубника
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