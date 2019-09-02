Восстановление почвы после высадки клубники

Известно, что высокие урожаи любой культуры более чем на пятьдесят процентов зависят от почвы, на которой они произрастают. И чтобы почва могла снабжать растения всеми необходимыми питательными элементами, ей периодически необходимо позволять "отдохнуть", восстановить их запас. То же самое касается такой популярной и любимой многими культуры, как клубника. В этой статье мы расскажем, как долго почва восстанавливается после клубничных урожаев, какие правила севооборота следует соблюдать при выращивании данной культуры, а также поговорим о том, что можно высаживать после клубники.

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Основные требования к культурам, которые собираются занять место после розоцветных.

При выращивании клубники следует знать некоторые нюансы. Клубника дает обильный урожай, произрастая на почвах, богатых такими элементами как азот и калий. Срок ее плодоношения на таком субстрате может составлять три-четыре года. После этого количество питательных элементов в почве резко сокращается, и урожайность начинает падать. Чтобы дать земле отдохнуть, но при этом использовать данный участок, можно высадить после клубники одну из культур, подходящих под следующее описание.

1. Поскольку корневая система клубники разветвленная и уходит глубоко в землю, то последующее за ней растений должно иметь приповерхностные корни.

2. Клубника плодоносит на ветвях, после нее для выращивания лучше всего подойдут корнеплоды.

3. Обязательно следует обращать внимание на устойчивость выбранных для последующей посадки растений к заболеваниям, от которых страдают розоцветные.

После того, как урожайность клубники резко пошла на спад, необходимо выкопать ее и подвергнуть сожжению. Таким образом будет предотвращено развитие всевозможных фитопатологий и, соответственно, поражение будущих посадок.

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Как помочь земле отдохнуть после клубничных урожаев?

Во-первых, участок можно оставить на двенадцать месяцев "под паром", то есть ничего на ней не выращивать, снабжая при этом минеральными и органическими удобрениями. Второй вариант — это засеять участок такими растениями как люпин, горчица, рапс. Эти культуры относятся к сидератам и поспособствуют накоплению в почве азота, кроме того они быстро перегнивают и оставляют вместо себя хорошую экологическую подкормку для почвы.

В случае, если садовод не может позволить себе не занимать обширный участок, для высадки подойдут такие культуры как: бобовые, зерновые, лук, чеснок. Ни в коем случае нельзя сразу после клубники высаживать других представителей розоцветных — малину, смородину, шиповник.

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Фото превью: green-color.ru