Все о редисе Сора: особенности сорта, практические рекомендации по выращиванию

Редис сорта Сора считается ранневесенней культурой, выращивают его в апреле, мае. Летом он совершенно не растет, однако существуют сорта, которые можно вырастить в самое теплое время года, таким является гибрид Сора F1.

Редис вывели в конце 20 века в Нидерландах. В 2001 году его начали сажать в России. Он поспевает за 27 дней, его ботва небольшая, с множеством светло-зеленых листочков. Его форма овальная, имеет ярко-красный цвет, снизу белый. Не пустой и не горький, хрустящий, за это его ценят многие огородники. Он хорошо хранится, особенно в прохладных помещениях.

Сора прекрасно переносит любые погодные условия, устойчивость к засухе, морозам, хорошо переносить затенения, но урожай будет не совсем хорошим. Стоит отметить его стойкость к мучнистой росе, слизистому бактериозу.

Редис ценят за высокую урожайность, отличную устойчивость к стрелкованию, сочные плоды. К недостаткам относится размер редиса, он не крупный, при недостаточном, либо сильном поливе плоды могут загнить, вкус станет пресным. Летний сорт необходимо притемнять, чтобы он не пустил стрелу.

Профессиональные семена Сора не нужно обрабатывать, они уже готовы для посадки, прочие семена необходимо подержать в горячей воде 50 градусов, чтобы не распространились болезни.

Сажать редис можно в открытый грунт, теплицу, он быстро подарит вкусный урожай. Для него подойдет любая земля, кроме кислой. Не сажайте редис после капусты, редьки, салата.

Как только сошел снег можно заняться посадкой, землю желательно прогреть. Выкопайте ямки глубиной в один сантиметр. Их можно сеять гуськом. При хорошей влажности семена прорастут за неделю.

В уходе главным является полив, почва должна быть хорошо увлажнена, чтобы редис не потрескался.

В теплице для прорастания редиса должна быть температура 5, 10 градусов, поливать стоит умеренно. До сбора урожая полив, температуру стоит увеличить.

Собирать урожай можно после посадки через 26 дней. Не давайте урожаю перезревать, редис станет терпким. Листья у собранных плодов срезаются.

Главным врагом Сора являются крестоцветные блошки и белянки. Для этого стоит приготовить табачный раствор, для этого понадобится табачная пыль, которой обрабатываются растения. Плоды можно опрыснуть, после чего их нельзя поливать некоторое время.

Распространёнными болезнями редиса являются бактериоз, кила, черная ножка.

Получить хороший урожай не составит труда опытным огородникам и новичкам. Вкусовые качества плода порадуют. Из него делают салаты, закуски, едят свежим. Он хорошо храниться, поэтому лакомятся им долго.