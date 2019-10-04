Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Злата Кузнецова

Сентябрь — лучшее время для посадки клубники сорта Лорд

Садоводство » Плодовые

Каждый садовод выращивает на своем участке вкусную ягоду клубнику. Сегодня сортов клубники очень много, мы расскажем про сорт Лорд, он хорошо растет в разных климатических регионах, его отличает неприхотливость и яркий вкус. Сорт Лорд появился в Англии и является самым популярным.

Сентябрь — лучшее время для посадки клубники сорта Лорд

Ягода отличается крупными плодами, хорошо переносит любые погодные условия. В зимнее время саженцы не замерзают, имеют высокий иммунитет к болезням, инфекциям. Она хорошо подойдет для садоводов, которые сажают клубнику впервые, потому что уход за ней будет минимальным.

Нельзя не отметить аромат и сладко-кислый вкус ягод. Кустики достигают высоты до 50 см, их необходимо подвязывать, когда начинается плодоношение.

Для клубники необходимо выбрать место, оно должно быть хорошо освещенным, открытым, отдайте предпочтение южной стороне огорода. Земля должна быть супесчаной, легкосуглинистой. Клубнику сажают на расстоянии 25 см, чтобы ей не было тесно, между рядами должно быть 90 см.

Поскольку старшие кусты малоурожайны, клубнику рекомендуется сажать один раз в три года.

Перед посадкой подготовьте землю, очистите ее от сорняков, обработайте почву раствором аммиака, предотвращая ее от вредителей. Необходимо подождать, чтобы грунт подсох.

Кустики можно сажать под пленку, потому что уход за ними облегчается. Приобретите полиэтилен необходимого размера и постелите его поверх грунта. Проделайте отверстия, рассада должна находиться под пленкой.

Лучшим временем для посадки считается август, сентябрь.

Полив клубники нужно обеспечить постоянный при созревании первых ягод, затем его можно сократить. Нужно помнить, что земля не должна быть сухой.

Пропалывать клубнику нужно в обязательном порядке, иначе они поглотят все питательные вещества, и клубника даст мало урожая.

Займитесь мульчированием, потому что оно хорошо питает землю, снизится появление сорняков.

Повысить урожайность поможет правильная обработка кустов. Необходимо сорвать все цветоносы с куста, чтобы усики хорошо размножались.

Подкормите Лорд ранней весной раствором из 200 г древесной золы, 20 г суперфосфата, 10 л воды, либо перегноем. Проводите подкормку в случае низкого урожая, болезни кустиков.

От вредителей посадите по краям гряд с клубникой календулу, чеснок, петрушку.

Подготовьте гряды к зиме, соберите листья, сорняки, промульчируйте соломой.

Ягоды собирают по мере их созревания, примерно 3-4 раза. Из ягод хорошо варить варенье, компоты, делать фруктовые салаты.

Лорд является отличным сортом и подойдет как для опытных садоводов, так и для новичков.

Фото: ogorodnash.ru

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сорт клубники Лорд. Надежный. Урожайный. Зимостойкий
Куратор: Андрей Туманов
Новости
Гордон* советует присмотреться к Крымскому мосту: "Мы его скоро не увидим"
Демидов: РФ пострадает, если перестанет продавать нефть ЕС
Политолог Журавлёв о "шенгене" для россиян: на ЕС и США свет клином не сошёлся
Городская поликлиника Улан-Уде "спряталась" в кустах
WarGonzo: Киев снял с Чернигова танковую бригаду ВСУ
Сенатор Рыжков: "Развал СССР – это беда Горбачёва"
Шурыгин: Киев был вынужден спешить с контрнаступлением
Генерал Бужинский: ликвидация десанта у ЗАЭС — это успех военной разведки РФ
The American Conservative: Запад уже устал от Украины
Миссия МАГАТЭ проинспектировала Запорожскую АЭС
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Коц: Берлин придумал, как "победить Москву"
Силовые структуры
Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну
Сергей Лебедев Между четырьмя царями: метания гетмана Богдана Хмельницкого Сергей Лебедев Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин
Общество
В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение
Мир. Новости мира
Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Последние материалы
Городская поликлиника Улан-Уде "спряталась" в кустах
WarGonzo: Киев снял с Чернигова танковую бригаду ВСУ
Cadillac XТ6 с девятиступенчатым автоматом для искушённых водителей
Сенатор Рыжков: "Развал СССР – это беда Горбачёва"
Шурыгин: Киев был вынужден спешить с контрнаступлением
Генерал Бужинский: ликвидация десанта у ЗАЭС — это успех военной разведки РФ
The American Conservative: Запад уже устал от Украины
Миссия МАГАТЭ проинспектировала Запорожскую АЭС
Депутат Чепа: "Продвижение интересов Запада не устраивает командование ВСУ"
Баранец: Киев начал серьёзно расшатывать фронт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников