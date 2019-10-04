Сентябрь — лучшее время для посадки клубники сорта Лорд

Каждый садовод выращивает на своем участке вкусную ягоду клубнику. Сегодня сортов клубники очень много, мы расскажем про сорт Лорд, он хорошо растет в разных климатических регионах, его отличает неприхотливость и яркий вкус. Сорт Лорд появился в Англии и является самым популярным.

Ягода отличается крупными плодами, хорошо переносит любые погодные условия. В зимнее время саженцы не замерзают, имеют высокий иммунитет к болезням, инфекциям. Она хорошо подойдет для садоводов, которые сажают клубнику впервые, потому что уход за ней будет минимальным.

Нельзя не отметить аромат и сладко-кислый вкус ягод. Кустики достигают высоты до 50 см, их необходимо подвязывать, когда начинается плодоношение.

Для клубники необходимо выбрать место, оно должно быть хорошо освещенным, открытым, отдайте предпочтение южной стороне огорода. Земля должна быть супесчаной, легкосуглинистой. Клубнику сажают на расстоянии 25 см, чтобы ей не было тесно, между рядами должно быть 90 см.

Поскольку старшие кусты малоурожайны, клубнику рекомендуется сажать один раз в три года.

Перед посадкой подготовьте землю, очистите ее от сорняков, обработайте почву раствором аммиака, предотвращая ее от вредителей. Необходимо подождать, чтобы грунт подсох.

Кустики можно сажать под пленку, потому что уход за ними облегчается. Приобретите полиэтилен необходимого размера и постелите его поверх грунта. Проделайте отверстия, рассада должна находиться под пленкой.

Лучшим временем для посадки считается август, сентябрь.

Полив клубники нужно обеспечить постоянный при созревании первых ягод, затем его можно сократить. Нужно помнить, что земля не должна быть сухой.

Пропалывать клубнику нужно в обязательном порядке, иначе они поглотят все питательные вещества, и клубника даст мало урожая.

Займитесь мульчированием, потому что оно хорошо питает землю, снизится появление сорняков.

Повысить урожайность поможет правильная обработка кустов. Необходимо сорвать все цветоносы с куста, чтобы усики хорошо размножались.

Подкормите Лорд ранней весной раствором из 200 г древесной золы, 20 г суперфосфата, 10 л воды, либо перегноем. Проводите подкормку в случае низкого урожая, болезни кустиков.

От вредителей посадите по краям гряд с клубникой календулу, чеснок, петрушку.

Подготовьте гряды к зиме, соберите листья, сорняки, промульчируйте соломой.

Ягоды собирают по мере их созревания, примерно 3-4 раза. Из ягод хорошо варить варенье, компоты, делать фруктовые салаты.

Лорд является отличным сортом и подойдет как для опытных садоводов, так и для новичков.

Фото: ogorodnash.ru

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