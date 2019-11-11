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Автор Злата Кузнецова

Гиацинт - цветок дождя. Посадка, правила ухода

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Гиацинт является красивым, луковичным растением из семейства Спаржевых. В древней Греции его прозвали "цветок печали", связывая это с убийством юного сына Спарты. Родиной цветка считается Средиземноморье, юго-восточная Азия. В Европе он появился в 16 веке. Цветок выращивают дома, в парниках, теплицах. Его цветение приходится на весну, зиму.

Стебель цветка может быть низкорослым и высоким, цветки напоминают колокольчики, бывают белых, желтых, фиолетовых, синих оттенков. Листья мягкие, ярко-зеленые, длинной 15-20 см, шириной 1,5 см.

Существует несколько видов гиацинтов.

"Гиацинт восточный" является самым популярным и распространенным. Стоит отметить, что цветок имеет тонкий цветонос с редкими цветами разнообразных оттенков. Хорошо пахнут.

"Гиацинт Литвинова" считается однолетним. Есть низкорослые и высокорослые экземпляры. Цветы удивительны по своей красоте.

"Закаспийский гиацинт" высокий, имеет два цветоноса, имеет постоянный светло-синий окрас.

"Ян бос" одарит сад красными цветами, по краям они светлее, чем внутри. Подходят для раннего посева.

"Дельфт Блю" является ранним сортом, высотой до 30 см. Листьев не очень много, издают сильный, нежный аромат.

"Розалия" достигает в высоту 20 см, имеет розовые бутоны, сорт очень красивый, но имеет короткий период цветения.

Гиацинты украшают собой сад сразу же после зимней спячки. Цветы следует сажать в грунт в осенний период в солнечную, сухую погоду до наступления заморозков. Если вы живете в климатической зоне, где дожди начинаются с начала осени, сажайте их во второй половине августа.

Для начала стоит определиться с местом, поскольку цветы красивые, но низкие, не высаживайте их рядом с крупными растениями, чтобы избежать тени. Отличной идеей будет посадить их на отдельную клумбу. Сажайте количество луковиц, которые кратны четырем. Если земля на вашем участке тяжелая, заранее вскопайте ее. Сделайте ямку глубиной 10 см и опустите на дно луковичку гиацинта чубчиком вверх. Надавите слегка на луковицу, чтобы она закрепилась в земле. Засыпьте ямку землей, утрамбовывать сильно не нужно, цветок должен получить больше кислорода.

Уход за цветком состоит их полива, прополки, рыхления грунта, подкормки.

Увидели, как растение начинает проклевываться, удобрите его селитрой. Подкормка необходима, когда бутоны набирают цвет, его можно подкормить хлоридом калия.

После того, как цветок отцвел, клубни нуждаются в поливе, удобрении. Цветки, выращенные в холодном регионе, выкапываются. В теплых районах луковицы можно оставить, однако стоит предупредить, что на следующее лето цветов будет меньше.

Фото превью: green-color.ru

Темы сад цветы гиацинт виды гиацинтов
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Гиацинт - цветок дождя. Посадка, правила ухода
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