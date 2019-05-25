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Автор Валерия Саврасова

Что можно построить на дачном участке

Садоводство » Ландшафт

Каждый дачник, особенно начинающий, очень хочет превратить свой участок в самый уютный уголок на земле. Планов всегда много, а времени для их реализации, как правило, мало.

И надо помнить о том, что в основе создания уюта должен быть тщательно продуманный план. В нем нужно четко указать расположение каждого строения. При этом нельзя забывать о законодательных нормах застройки загородных участков.

Главное: что говорит нам закон?

Все расстояния между дачными строениями чётко регламентированы. Изучив нормативы, вы сможете избежать проблем с соседями и, главное, ошибок при строительстве.

Главное строение на дачном участке — несомненно, дом. От него до хозяйственных построек должно быть расстояние около 10-15 метров. Оно необходимо, чтобы избавить вас от ненужного запаха и шума.

Также, не стоит забывать, что по нормативам, общая площадь застройки должна быть не более 30% от всей площади участка.

Какие постройки нужны на дачном участке?

Дом, конечно, главный элемент строительства на участке. Но не единственный. Помимо него существует ещё несколько видов необходимых построек.

Хозяйственный блок

Что можно построить на дачном участке. 403754.jpeg
Фото: greensector.ru

Это может быть как просто сарай, так и объединение сразу нескольких хозяйственных сооружений. Например, к нему можно сразу "подключить" место для хранения дров, сарай, место для коммуникаций (спрятать колодец), мастерскую (если вы любите делать что-то своими руками).

Баня

Что можно построить на дачном участке. 403755.jpeg
Фото: landshaftadvice.ru

Бывает совершенно разных видов. Может даже частично заменить дом (зачастую начинающие дачники первым делом ставят баню — и только потом уже дом). Но не стоит забывать о главных требованиях к ней:

  • потолок, пол и стены должны быть хорошо утеплены;
  • вся конструкция (особенно изнутри) максимально защищена от влаги;
  • вентиляция должна быть очень эффективной.

Также, во избежание перегрузки и замыкания электросети, нужно грамотно провести электричество — лучше за этим обратиться к профессионалам.

Беседка

Что можно построить на дачном участке. 403756.jpeg
Фото: besedkas.ru

Достаточно недорогое и лёгкое строение. Разных видов и форм — на любой вкус. Очень приятное место для обеда (да и завтрака, и ужина) в жаркий день всей семьёй. Для удобства и экономии пространства, беседку можно сразу объединить с мангалом.

Туалет и душ

Что можно построить на дачном участке. 403757.jpeg
Фото: greensector.ru

Если планировкой дома, не предусмотрен санузел, то душ и туалет — вторая по необходимости постройка на дачном участке. Можно, конечно, поставить два отдельных строения. Но гораздо удобнее объединить их под одной крышей. И смотрится это аккуратней.

Гараж

Что можно построить на дачном участке. 403758.jpeg
Фото: Stroibloger.com

Большинство современных дачников — автовладельцы. И "хранить" где-то своего железного коня, пока вы отдыхаете, конечно же, надо. Можно построить капитальный гараж. Но это имеет смысл, только если вы намерены приезжать на длительное время на дачу зимой. Для летнего же времяпрепровождения достаточно оставлять машину под лёгким навесом. Можно украсить его декоративными вьющимися растениями.

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Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы сад двор ландшафт постройки на участке
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