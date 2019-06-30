Как правильно распланировать дачный участок

Все больше жителей мегаполисов стремится к приобретению загородного участка. Ведь это такое замечательное место для отдыха, особенно, когда у вас маленькие детишки!



Планирование нового участка. Рекомендации специалиста // Forumhouse

Но чтобы отдых на даче был комфортным, важно грамотно подойти к вопросу планирования и обустройства земельного участка.

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План участка.

Для того, чтобы составить правильный план участка, необходимо приехать днем и сфотографировать его со всех сторон. Далее, на чистом листе (лучше в клеточку - для удобства) начертить ваш участок с обозначением всех размеров. И после этого разместить на нем основные объекты (дом, баня, огород - если он планируется, зона отдыха, хозяйственный блок, «детский уголок»), учитывая при этом расположение сторон света и особенности рельефа, а не только свои пожелания.

Главным ориентиром для распределения всех объектов на участке стоит считать будущий дом. На его строительство специалисты рекомендуют выделять не менее 15% всей территории. Не забывайте, что есть ещё и законодательные требования к расположению дома на дачном участке.

После того, как вы определились с местом для дома, стоит четко распланировать, где будут находиться остальные основные зоны:

хозяйственный блок;

зона отдыха (сюда стоит отнести баню, беседку, мангал, место для детей);

садово-огородная зона.

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Особенности в обустройстве основных зон.

Дом. Его желательно строить недалеко от въезда. И, конечно, ещё на этапе строительства заложить хотя бы основу для монтажа коммунальных систем. От дома ко всем основным зонам и воротам должны вести красивые удобные дорожки.

Хозяйственный блок. К нему относится дровник, сарай, уличный туалет и душ (если они не предусмотрены проектом дома). Лучше всего их располагать в северном «крыле» участка и отгородить красивой аркой из живой изгороди.

Зона отдыха. Без места для отдыха современная дача не представляется городскому жителю! На нем обязательно должна быть беседка, чтобы было где укрыться от непогоды или палящего солнца. Мангал - можно поставить прямо в беседке. Обязательно предусмотрите место для детской площадки (если, конечно, в семье есть или планируются дети). Ну и, само собой, баня - главный символ дачного отдыха! Если позволяет место, перед ней стоит поставить бассейн, охладиться в жару - можно просто надувной.

Зону отдыха и пространство вокруг нее стоит засеять газонной травой. А по краям расставить клумбы с красивыми цветами. И, помимо основной дорожки от дома, стоит сделать небольшие дорожки между объектами внутри территории отдыха.

Садово-огородный участок. Даже если вы не собираетесь ставить теплицу и разбивать грядки, наверняка посадить плодовые деревья и кустарники захочется. Поэтому, стоит учесть некоторые особенности посадки. Между деревьями необходимо оставлять расстояние около трех метров. А само озеленение создавать от большого к малому. Если все таки думаете организовывать грядки, для них нужно выделить самое солнечное место.

Итак, главное при планировании дачного участка - определить цель, для которой вы его приобрели. Возможно, вы хотите заниматься огородничеством - тогда вам нет необходимости организовывать большую зону отдыха. И наоборот. Ваши желания - вот главный принцип при разработке проекта загородного участка!

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Фото превью: e-megion.ru