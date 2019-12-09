Особенности выращивания анемон

Многолетний, прекрасный цветок Анемона из семейства лютиковых переводиться как " Дочь ветров", потому что хрупкий. Он распространился на Северном полушарии в том числе и в Арктике. Существует древнегреческая легенда о том, что Анемона выросла из слез Афродиты, оплакивающая возлюбленного, который был убит.

Сорта цветка очень разные, одним требуется уход, другим нет, это объясняется тем, что у одних есть корневища, у других клубни. Сортов Анемона более 170, однако, известны лишь немногие.

"Анемона нежная" является низкорослым представителем, распространяется на Кавказе, Малой Азии, Балканах. Растение хорошо смотрится при оформлении каменистых садиков. Поскольку цветонос непрочный, его рекомендуется сажать, где нет сильного ветра. За цветком нужен уход.

"Анемона дубравная" цветок часто применяют в медицинских целях, его вид называют исчезающим, поэтому он занесен в красную книгу. Цветок часто сравнивают с подснежником. Первое тепло ознаменуется тем, как данный цветок зацветет. Он достигает 20 см в высоту. Цвести начинает с апреля по май. Хорош тем, что неприхотлив.

"Ветреница летучая" многолетние растение высотой до 30 см. Цветет около 20 дней, имеет разнообразную окраску. Живет растение от 40 до 60 лет, за счет вегетативного размножения. Отлично подойдет для выращивания на участке.

"Анемоны летнецветущие" представлены такими видами, как анемона канадская, лесная, вильчатая. Они отличаются мощной корневой системой, которая хорошо разветвлена. Цветение происходит с конца лета до середины осени.

"Анемона корончатая" хорошо растет при умеренном увлажнении, высотой до 40 см, имеет разные оттенки. Цветок любит свет, выдерживает температуру до минус пяти, зиму переносит плохо. Растение можно выращивать как однолетнее.

Анемоны можно высаживать в саду и в горшках дома. Чтобы не травмировать растение, стоит определиться с посадкой заранее.

Обратите внимание, что его нельзя сажать в кислую землю, перед этим необходимо добавить в нее доломитовую муку, древесную золу. Земля должна быть рыхлой, место выберете полутеневое. Чтобы посадить цветок Анемона, необходимо, чтобы на саженцах было не меньше, чем два листочка.

За Анемоной нужен уход, который не обременит садовода. После посадки его необходимо мульчировать, для этого подойдет торф, листва. Это делается с целью того, чтобы сорняки росли медленнее, влага сохраниться дольше.

Для цветка важна влага, ее необходимо поддерживать. Нехватка влаги отразиться на корневой системе.

Рекомендуется подкармливать, но не часто, лучше этого делать во время цветения, потому что она истощена. Для этого подойдет минеральное удобрение.

Цветок Анемона станет настоящим украшением сада.