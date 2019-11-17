Система капельного полива - главные "подводные камни"

Капельный полив, оборудование которое изначально придумали в США, сегодня популярен и в России. Однако в стремлении сэкономить, как говорится, "на спичках", российские садоводы часто допускают ошибки, сводящие на нет даже прелести современных капельных систем. Именно о таких ошибках мы и поговорим: ведь предупрежден — значит вооружен.

Тонкости выбора

Специалисты в области установки и проектирования капельных систем советуют подбирать не готовый вариант, а нужные именно вам компоненты, которые затем собственноручно собирать. Так вы сможете убить сразу нескольких зайцев:

до мелочей учесть специфику вашего участка;

подобрать комплектующие, доступные в большом количестве и по разумным ценам, если потребуется ремонт;

разобраться в специфике устройства системы и без проблем проводить ее профилактику.

Отметим, что многие современные комплектующие для систем капельного полива сегодня совместимы друг с другом, так что задача только кажется сложной.

Тонкости монтажа

Монтаж играет важнейшую роль в беспроблемной работе системы полива. Наиболее частая ошибка новичков в этом деле — попытка установки труб под электрику, которые не рассчитаны на напор воды. Их очень легко спутать с нужными нам трубами из ПНД (полиэтилен низкого давления), так что ориентируйтесь на маркировку или указание в описании — "для водных работ". Отметим также, что для установки в средней полосе России и севернее стоит выбрать холодостойкий пропилен, поскольку ПНД не слишком "любит" холода. Выбор зависит от того, планируете ли вы разбирать систему на зиму.

Также важны и фитинги — соединительные части, которые ставятся в местах соединения труб. От их качества напрямую зависит долговечность системы и срок работы "от профилактики до профилактики", так что не стоит экономить. Качественные фитинги производят такие компании, как "Astore" и "UltraGrip", а наиболее низкокачественными считаются китайские и турецкие.

И конечно же, несколько слов о сварке. Многие задаются вопросом — не проще ли один раз сварить стыки, чем подбирать фитинги и заниматься долгим их монтажом? Ответим: может, и проще, но цена такого решения — неразборная конструкция. То есть при протечке или дефекте участка трубы демонтировать придется весь трубопровод. Так что сварные соединения для систем капельного полива не рекомендуются.

Данные рекомендации помогут вам не попасться на удочку ушлых коммерсантов и выбрать только те компоненты, которые действительно прослужат долго и надежно. Удачных вам покупок, легкого монтажа и приятного отдыха — ведь что может быть лучше автополива в знойный летний день?

Фото превью: vseinstrumenti.ru