Чем подкормить деревья и кустарники

Органические удобрения в нашей стране несомненно популярнее, чем "химия", а почетное первое место в этой категории держит, естественно, навоз. И с его главенством трудно спорить: только по составу (до 0,6% азота, до 0,3% фосфора, калий, известь и многое другое) он легко дает фору даже импортным "химическим" удобрениям. Что стоит помнить про это полезное удобрение?

Навозная специфика

Классический навоз рогатого скота — одно из самых полезных удобрений. Если проводить аналогию с более приятными вещами, например, шампунями, то данное удобрение — "все в одном". Навоз улучшает структуру почвы, насыщает ее полезными веществами, смягчает воздействие тяжелых металлов и немного "модернизирует" консистенцию. Рыхлые почвы при внесении навоза становятся более плотными, а плотные — более рыхлыми.

Отметим, что навоз можно поделить на несколько видов в зависимости от разложения — и чем более разложившийся навоз вы покупаете, тем более качественно сможете удобрить почву. Навоз бывает:

свежий;

наполовину перепревший;

перепревший;

перегнойный.

Различаются они по внешнему виду, и весьма просто, так что остановимся только на некоторых правилах его внесения:

свежий навоз не подойдет как удобрение, потому что вызовет у растений нехватку азота;

ускорить получение перепревшего навоза можно, аккуратно сложив свежий навоз в штабель размером 1,5 (высота) на 3 (ширина) метра. Уплотнять его при этом не нужно;

при внесении в почву перепревшего навоза важно помнить пропорции — не более 6 кг на квадратный метр.

Дополнительные варианты

Помимо просто навоза, продают сегодня и различные смеси, из которых известны и популярны навозная жижа, коровняк и птичий помет. Рассмотрим их поподробнее.

Навозная жижа состоит из навоза, разведенного в моче животных. При таком способе получается удобрение, богатое азотом и кальцием, причем в легкоусвояемой форме. Рекомендуется добавлять в смесь суперфосфаты, поскольку фосфора в ней немного. А хранить смесь лучше всего в баке с закрывающейся крышкой.

Коровняк — традиционное средство при малом количестве либо отсутствии навозной жижи. Коровняк представляет из себя испражнения коровы, смешанные вместе, и применяется также для азотирования и подкормки. Обычно коровняк нужно несколько раз разбавлять водой в зависимости от консистенции и типа почвы, так что хватает его надолго.

Птичий помет также будет нелишним при подготовке и подкормке, поскольку содержит множество полезных веществ (кальций, азот, фосфор, магний, калий). Чаще всего продается он в смеси с торфяной крошкой, что упрощает хранение и снижает потери азота.