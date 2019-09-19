Что такое растения-сидераты и зачем они нужны?

Слово "сидераты" нечасто мелькает в разговорах дачников, а ведь их пользу трудно переоценить. Эти растения созданы для того, чтобы в последующем стать удобрением для почвы, обогащения ее полезными веществами и как блокаторы роста сорняков. Что о них стоит знать?
Полезные свойства сидератов
Засеивание участка сидератами часто становится первой фазой борьбы против сорняков. Образуя плотную и густую поросль, сидераты тем самым препятствуют росту сорных растений. А некоторые виды даже выделяют специальные вещества, которые еще сильнее мешают сорнякам.
Для почвы сидераты также полезны уже на этапе роста — их корни, характеризуемые активным и разветвленным ростом, отлично рыхлят почву, позволяя ей "дышать". На тяжелой глинистой почве сидераты обогатят воздухом корни полезных растений, а на рыхлой — уплотнят ее слои, удерживая от вымывания и рассыпания.
Высаживают сидераты и на уже обработанные почвы, порой — даже на грядки. Частично они помогают отвлечь вредителей от поедания полезных культур, а обильное и пышное цветение привлекает больше насекомых-опылителей, что существенно повышает урожайность многих огородных культур.
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Виды сидератов
Примерный перечень культур, которые могут стать сидератами, составляет около 400 наименований, так что остановимся на нескольких самых популярных.
Функции сидератов
Несмотря на обилие вариантов, практически все сидераты выполняют некоторые схожие функции. Среди них:
Вот такие полезные растения скрываются за сложным словом "сидераты".
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Фото превью: profermu.com
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