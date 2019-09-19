Что такое растения-сидераты и зачем они нужны?

Слово "сидераты" нечасто мелькает в разговорах дачников, а ведь их пользу трудно переоценить. Эти растения созданы для того, чтобы в последующем стать удобрением для почвы, обогащения ее полезными веществами и как блокаторы роста сорняков. Что о них стоит знать?

Полезные свойства сидератов

Засеивание участка сидератами часто становится первой фазой борьбы против сорняков. Образуя плотную и густую поросль, сидераты тем самым препятствуют росту сорных растений. А некоторые виды даже выделяют специальные вещества, которые еще сильнее мешают сорнякам.

Для почвы сидераты также полезны уже на этапе роста — их корни, характеризуемые активным и разветвленным ростом, отлично рыхлят почву, позволяя ей "дышать". На тяжелой глинистой почве сидераты обогатят воздухом корни полезных растений, а на рыхлой — уплотнят ее слои, удерживая от вымывания и рассыпания.

Высаживают сидераты и на уже обработанные почвы, порой — даже на грядки. Частично они помогают отвлечь вредителей от поедания полезных культур, а обильное и пышное цветение привлекает больше насекомых-опылителей, что существенно повышает урожайность многих огородных культур.

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Виды сидератов

Примерный перечень культур, которые могут стать сидератами, составляет около 400 наименований, так что остановимся на нескольких самых популярных.

Бобовые (люпин однолетний, горох, вика, бобы, фасоль, чечевица) — самые популярные для сидерации растения. В корнях бобовых содержатся полезные бактерии, обильно обогащающие почву азотом, а урожай при необходимости отлично перерабатывается в гумус. В плюс им идет и устойчивость к холоду, что позволяет высаживать их ранней весной, получая дополнительное рыхление земли.

Злаковые (овес, ячмень, рожь, пшеница, сорго, суданская трава) — интересные в плане разнообразия свойств. Тот же овес обогатит почву калием, а рожь поможет уничтожить даже стойкие многолетние сорняки. Подобрав набор злаковых сидератов под свой участок, вы существенно упростите уход за ним. И конечно же, часть злаков полезна и для питания — ростки овса, например, чистят организм от шлаков.

Функции сидератов

Несмотря на обилие вариантов, практически все сидераты выполняют некоторые схожие функции. Среди них:

увеличение процента биологической массы в почве;

дополнительная аэрация плотных грунтов за счет корней;

сдерживание ряда болезней (к примеру, Вертициллиозного увядания картошки);

привлечение различных насекомы-опылителей и хищных насекомых, питающихся паразитами.

Вот такие полезные растения скрываются за сложным словом "сидераты".

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Фото превью: profermu.com