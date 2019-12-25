Как выбрать лопату для огорода и сада

Лопата — обязательный инструмент для любого уважающего себя дачника. И в силу простоты конструкции многие даже не задумываются при выборе лопаты на рынке, ругая потом на своем участке сломавшийся или дефектный инструмент. Что нужно учитывать при выборе новой лопаты?

Проверяем металл

Если черенок лопаты при желании можно выстругать и заменить самому, то "штык" или "совок" из металла поменять или починить в дачных условиях гораздо сложнее. Соответственно, и проверять его при покупке нужно особо тщательно. Вот несколько советов:

лезвие лопаты лучше всего послужит вам, если сделано из нержавеющей стали;

популярны сегодня лопаты из титана. Однако не стоит брать слишком тонкие — титан все же гнется, а вот выправить его намного сложнее;

хорошим приобретением будет лопата со штампованными ребрами жесткости.

Ребра жесткости, к слову, позволяют облегчить конструкцию, что полезно при копке рыхлых почв в больших количествах. Однако на твердых почвах они скорее станут мешать — из-за малого веса лопаты придется сильнее втыкать ее в землю.

Проверяем черенок

Казалось бы — выбрать и проверить черенок проще простого, однако и здесь есть свои нюансы. На рынке сегодня популярны 2 варианта: классические деревянные и алюминиевые. Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Классические деревянные черенки лучше выбирать из деревьев твердых пород, с волокнами, идущими вдоль черенка. Сучковатые экземпляры, даже тщательно обработанные, бракуйте сразу — в большинстве случаев именно там черенок и треснет. По той же причине не стоит рисковать и брать крашеные черенки — вы не увидите возможные дефекты, да и покрасить черенок можно и самому, было бы желание.

Порой хороший черенок нуждается в дополнительной обработке — выручает наждачная бумага, позволяющая минимизировать риск занозить руки. А тщательнее всего стоит проверять так называемый "стакан" — место, где черенок соединяется с лезвием. Дело в том, что на рынке сейчас появились запаянные "стаканы", и лопаты с такими очень важно хранить лезвием вверх, чтобы внутри не копилась влага.

Алюминиевые черенки часто легче, чем деревянные, но далеко не всегда так же прочны. Отметим, что если вам нужна такая лопата, стоит брать композит — он прослужит дольше. При хранении такой лопаты важно помнить, что чаще всего черенок из металла полый внутри, поэтому важно не допускать попадания туда воды.

Как выбрать размер лопаты

Для удобства работы и максимального срока службы стоит подобрать лопату под ваши физиологические параметры. Сделать это просто:

по высоте стоящая лопата должна быть примерно на 10 см ниже вашего плеча;

классический, универсальный вариант "штыка" лопаты — 210 на 285 мм. Он обеспечит оптимальную нагрузку. Отметим, что для пожилых или ослабленных дачников стоит взять размер поменьше.

Вот такие нехитрые советы помогут вам выбрать идеальную лопату, с которой копка картошки или борьба с сорняками станут немного проще.

Фото превью: ogorodovedenie.ru