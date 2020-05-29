Удо﻿брение под ногами — все отходы в дело

Богатый и качественный урожай в наибольшей степени зависит от структуры почвы на вашем участке. А надлежащий уход за почвой — удовольствие не из дешевых: подкормки, удобрения и различные препараты от вредителей отъедают солидный кусок бюджета. К счастью, на большинстве участков можно найти универсальные удобрения, которые в буквальном смысле слова валяются под ногами. Именно о них мы и поговорим.

Бесплатные удобрения!!! Которые Мы выкидываем))))

Опавшая листва

Самый популярный вариант — сбор опавшей листы. Несмотря на свой скромный вид такая листва является просто кладом для глинистых и песчаных почв.

В первом случае внесение листьев поможет почве стать более "дышащей" и легкой.

Во втором — лучше сохранять влагу.

Ну а в качестве мульчи их можно просто разложить на грядках (чем, в принципе, и занимается за нас природа) до весны, а с началом нового сезона — перекопать.

Единственный момент — листья лучше брать только здоровые.

Опилки

У любителей дачного ремонта опилки чаще всего идут в костер — а зря. Опилки не только прекрасно держат воду, но и мешают развиваться сорным растениям, поэтому их часто используют для мульчирования. А вот при прямом внесении в почву повышается ее рыхлость, что оценят владельцы участков со сложным для копки грунтом.

Отметим, что вносить опилки лучше всего параллельно с известью, поскольку относятся они к "кислым" удобрениям и, соответственно, закисляют почву, а многие растения этого не любят.

Древесная зола

У топящих дачи каминами и печами всегда в наличии прекрасное удобрение, содержащее прилично калия и кальция, а также богатое микроэлементами. Часто золу применяют вместо извести при известковании, а при внесении "соло" она поможет сделать почву более щелочной.

Важно только не увлекаться подкормкой растений, любящих кислые почвы — например, кустов черники.

Кофейная гуща

Разумеется, речь идет о настоящей гуще, остающейся после готовки кофе из зерен. Помимо улучшения качества почвы, гуща является прекрасным обеззараживающим компонентом, в то время как полезные микроорганизмы весьма ее любят. Так что лучшего варианта для внесения в компост и не придумать. По кислотным свойствам гуща "кислая", так что наравне с опилками подходит для слабокислотных почв.

У кофейной гущи есть некоторая специфика внесения — зависит она от множества факторов. В рамках этой статьи отметим только, что простое разбрасывание гущи по грядкам вызовет скорее образование плесени, чем полезные эффекты, так что стоит найти в Интернете данные о подкормке растений, интересных именно вам.

Найти данные варианты подкормки можно очень дешево или вовсе бесплатно, а польза от них с лихвой перекроет небольшие усилия и затраты.

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