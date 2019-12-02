Солома — идеальное решение для выращивания овощей

Посадка в тюки соломы — явление относительно новое, но постепенно набирающее популярность. Хоть открытый грунт проще и понятнее в плане подготовки, "соломенные" грядки могут похвастаться отличным воздухообменом и малым количеством сорняков. Как же выглядит процедура посадки в солому — и перекрывают ли плюсы такого способа минусы?

Плюсы и минусы соломы: краткий перечень

К плюсам посадки в солому относят удобство полива (солома отлично сохраняет влагу), малое количество сорняков и отличный корневой воздухообмен. Также при разложении солома постепенно превращается в компост, а в процессе выделяет тепло, что существенно сокращает вегетативный период.

К минусам такого способа посадки относят в первую очередь дороговизну. Хорошая солома понадобится мешками, а качественная стоит около 200 рублей за 7 кг, при этом прослужит одна партия максимум два года. Важно также не путать солому с сеном — последнее нам не нужно, ибо содержит множество семян сорных растений.

Ищем солому и готовим грядки

Итак, если вы все же решились попробовать новый способ посадки, то подбор соломы много времени у вас не займет. Подойдет солома любых растений — от кукурузы до пшеницы. Обычно продается она в уже готовых под посадку тюках, так что вам останется просто привезти покупку к грядкам.

Подготовка грядок также не слишком сложна, хотя есть и важный момент: проводить ее лучше всего осенью, чтобы солома "дошла" как раз к сезону. Купленные тюки аккуратно кладем в ряд, если рядов несколько — разделяем их примерно 50-70 сантиметрами. Если у вас на участке много стойких сорняков, под мешки можно положить газеты или картон. Дополнительных мер не требуется — максимум понадобится обвязать тюки, чтобы грядка не "расплывалась".

Далее обильно заливаем будущую грядку водой, при необходимости — вносим удобрения. Оптимальным выбором будут азотные, в том числе — птичий помет. Поддерживать влажность на будущей грядке необходимо до наступления холодов.

С приходом тепла и началом сезона определяемся с датой высадки и за две недели до нее также активно поливаем солому, при необходимости — возводим сверху парник. Грядка готова к посадке!

Сажаем растения

Специфика высадки зависит от типа корней рассады. Для растений с полыми корнями сделайте лунки и добавьте в них немного земли, чтобы закрыть корни. Аналогичную процедуру проделайте и в случае посадки семян. Затем присыпьте сверху соломой, и можно поливать.

Все, что нужно делать после высадки — вовремя поливать растения. Защищенные от сорняков и находящиеся в тепле посадки не замедлят пуститься в рост, компенсируя вам потраченное на подготовку "соломенной" грядки время.

"Отработанную" солому можно оставить на зиму, чтобы она "дошла" до состояния компоста, либо сразу использовать под мульчирование. Способ такой посадки станет отличным вариантом для бедных почв — через несколько лет вы получите прокомпостированную, богатую почву, сверху еще и покрытую соломенной мульчой.

Фото превью: dachnieidei.ru