Применение горчичного порошка в саду и огороде

Существуют два вида огородников. Одни предпочитают бороться с вредителями исключительно с помощью химических препаратов, другие стараются обойтись натуральными средствами. Эта статья предназначена для вторых. Речь пойдет о горчичном порошке, который очень эффективен в борьбе с вредителями.

Горчичный порошок получается, когда семена горчицы перемалывают в очень мелкую субстанцию. В умелых руках с помощью этого порошка можно бороться с широким спектром вредителей. Кроме того, после использования, дождь смывает порошок, не оказывая пагубного влияния на кожуру и растение в целом.

Тля.

Этот вредитель встречается на плодово-ягодных кустарниках и деревьях. Не брезгует тля и овощами, среди которых капуста, томаты и др. В качестве профилактики следует опрыскать растение раствором, который следует приготовить по этому рецепту. В 10 литрах воды, следует растворить 100 гр. горчичного порошка. Получившийся раствор следует настоять в течении двух суток. После этого раствор разводят с водой в одинаковой пропорции и добавляют жидкое или натертое хозяйственное мыло в количестве сорока грамм на ведро раствора.

Опрыскивание растений следует производить с помощью пульверизатора. Фруктовые деревья, среди которых черешня, вишня, груша и яблоня — следует обрабатывать через две недели, после того как дерево отцветет. После этого надо повторить обработку несколько раз, через каждые пятнадцать дней.

Также этим раствором можно обработать ягодные кустарники. Начинать обработку можно с пятнадцатого апреля. Особенно это актуально для красной и черной смородины.

Кстати, этот раствор защищает не только от тли, но и ряда других вредителей.

Улитки и слизни.

Эти моллюски являются настоящим бичом огородника. Эти существа пожирают буквально все, что попадает им на пути. Иногда они могут полностью уничтожить растительность на участке. Наличие этих вредителей, можно наблюдать, когда следы от их дорожек переливаются на солнце.

Для этих существ нет нелюбимых культур, они могут полностью уничтожить: редис, картофель и капусту. Также от них страдает земляника, бобовые и помидоры.

Для того, чтобы напрочь отбить у этих моллюсков охоту лакомится вашими растениями, следует посыпать землю, особенно в междурядье, специально приготовленным порошком. Конечно можно использовать просто горчичный порошок, но лучше сделать специальную смесь. Для этого в равных пропорциях следует смешать порошок из древесной золы, острый молотый перец и горчичный порошок. Слизни и улитки создания нежные, и они имеют плотный контакт с почвой. Для них попасть на участок, посыпанный этим порошком, равносильно прогулке по раскаленным углям.

Колорадский жук.

Если и есть насекомое, которое является врагом огородника номер один, то это несомненно колорадский жук. Сколько слез он принес людям, которые добывали свой хлеб на дачном подворье. Для уничтожения этого вредителя создавались целые институты и работали отдельные лаборатории. Но природа сильна и эта война продолжается до сего дня. Но не стоит отчаиваться, у нас есть чем ответить агрессору.

Для приготовления состава, который быстро отобьет у полосатого желание уничтожать вашу собственность, нужно сделать следующее: пачку сухой горчицы и сто миллилитров столового уксуса, следует развести в ведре воды. Этим раствором следует обрабатывать молодую ботву картофеля.

Следует отметить, что такой раствор отпугнет не только взрослых особей полосатого захватчика, но и розовых личинок.

Другая польза.

Опытные огородники, используют горчицу в качестве сидерата для дальнейшей посадки на этом месте основных растений. Перед посадкой основных культур, следует перекатывая землю зарывать в нее листья горчицы. Это послужит прекрасным удобрением, которое напитает почву серой, азотом и фосфором, которое будет очень легко усваиваться.

Посаженная в междурядьях овощных и бобовых культур, горчица — резко сократит риск такой проблемы, как фитофтороз и парша. Также корни горчицы будут хорошо разрыхлять верхний почвенный слой, отпугивая при этом такого вредителя как проволочник.

Еще одним преимуществом горчицы на участке, являются ее медоносные качества. Это растение настолько привлекательно для пчел, что они не отказываются от сбора нектара с горчицы даже в ночное время.

Несмотря на то, что горчица является растением, в ее составе находится много протеина. Если смешать зеленую массу горчицы с другими травами — это будет отличная добавка для травоядных домашних животных.

Вывод.

Многие огородники возразят, мол сегодня на рынке можно приобрести множество химических средств для борьбы с любыми садовыми вредителями. Стоимость и доступность таких препаратов очень привлекательна, а эффективность проверена и доказана. Отчасти — это правда. Но не стоит забывать, что в основу этих средств положены ядовитые химические вещества, которые с дождем или поливом так или иначе попадают в почву. А поскольку они оказываются в почве, то велик риск проникания их в урожай. Понимая это, возникает вопрос зачем тогда растить овощи для себя, если они не менее безопасны, чем турецкие помидоры. В любом случае натуральные вещества приносят значительно больше пользы человеку и никакого вреда почве в огороде.

Фото превью: mainavi. ru