EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Сергей Бухранский

Чем старые колготки могут быть полезны для сада

Садоводство » Советы

Дачный участок — это полигон для использования различных предметов не по прямому назначению. Дачник с фантазией и жилкой бережливости, сможет с пользой применить все то, что обычный человек не задумываясь отправит на помойку. Возможно это генетическая память советского прошлого, когда в ход шло все, что только можно было использовать. Но многие решения действительно приносят пользу, а затраты на них минимальны или вообще сведены к нулю.

Колготки, фото goodhouse. ru
фото goodhouse. ru

В статье мы расскажем, как можно с пользой использовать пришедшие в негодность капроновые колготки или чулки.

  • Старые капроновые колготки можно применять как эффективный материал для отфильтровывания любых жидкостей. Это могут быть лечебные настои, краски и лаки вовремя ремонта или растворов для полива растений. Капроновые колготки прекрасно подойдут для отжима творога или кислой капусты. Обычно все это делается с помощью марли, но практика показывает, что колготки справляются с этой работой более эффективно.
  • Часто, в момент, когда урожай уже почти поспел, некоторые растения не справляются с весом собственных тяжёлых плодов. В таком случае эластичные капроновые колготки будут как нельзя кстати. С их помощью можно надёжно привязать такие плоды к опорам и не дать сломаться стеблю. Сам материал, из которого состоят капроновые колготки, позволяет подвязать любое, даже самое нежное растение, не нанеся ему вреда.
  • Известно, что обычный веник при постоянном использовании очень быстро изнашивается. Чтобы в несколько раз увеличить срок службы веника, следует надеть на него капроновый чулок. Во-первых, это неплохо смотрится, а во-вторых, убирать таким веником удобней, так как пыль и грязь не остаются между прутиками веника.
Вишня цветет
  • Если в саду вас донимают зайцы и другие грызуны, которые грызут кору молодых деревьев. Следует обмотать стволы капроновыми колготками на высоту около восьмидесяти сантиметров и о грызунах можно будет забыть.
  • Этот способ использования старых колготок можно считать классическим. Ещё во времена СССР в колготках хранили чеснок и лук. Принцип хранения прост. Находясь в колготках чеснок и лук отлично проветриваются со всех сторон, а это практически исключает возможность загнить. А хорошая прочность этого материала, позволяет разместить в колготках до шести килограммов овощей.
  • Огородники часто применяют капроновые чулки и колготки в теплицах для подвязки петлей помидоров, огурцов и других овощей. Капрон эластичен и не наносит вреда растению.
  • Капроновые колготки удобно использовать в качестве тряпки для уборки пыли на мебели. Пыль отлично пристает к этому материалу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Старые капроновые колготки, находка для садовода. Смотри и делай.
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы дача колготки
Новости
"Уведённый" у Роскосмоса миллиард нашли в Гонконге и ОАЭ
Эталонный курс: в ФАС хотят по-новому считать тарифы на тепло
Экс-посол США уточнил, что мог бы сделать Путин перед встречей с Байденом
В Китае пастух спас шестерых замерзавших марафонцев
Китай намекнул Тайваню: "Родина должна быть едина"
Макрон заговорил о необходимости перезагрузки отношений ЕС - Россия
Как в Сальвадоре: депутат Рады объяснил "партизанскую" идею Зеленского
Байден объяснил "смену курса" Вашингтона по санкциям против "СП-2"
Детские тела выбросило на берег Ливии
Изменение климата может вызвать в Японии жару, опасную для олимпийцев
Последние материалы
"Уведённый" у Роскосмоса миллиард нашли в Гонконге и ОАЭ
Как использовать древесную золу для вашего сада
Эталонный курс: в ФАС хотят по-новому считать тарифы на тепло
Чем старые колготки могут быть полезны для сада
Экс-посол США уточнил, что мог бы сделать Путин перед встречей с Байденом
В Китае пастух спас шестерых замерзавших марафонцев
Китай намекнул Тайваню: "Родина должна быть едина"
Макрон заговорил о необходимости перезагрузки отношений ЕС - Россия
Как в Сальвадоре: депутат Рады объяснил "партизанскую" идею Зеленского
Байден объяснил "смену курса" Вашингтона по санкциям против "СП-2"
Популярное
Профилактика
Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких

Знаете, какое самое частое простудное заболевание в жаркие летние дни? Не поверите, но это – ангина. А что вы хотите? Мороженое, ледяное питье, прохладный ветерок из окна автобуса или машины…

Ангина: лучше испугаться самому, чем пугать близких
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Техника красоты
Врач: На синяки под глазами нельзя не обращать внимания
Прибалтика
Латвия поплатится за неуважение к белорусскому флагу
Оригинальные методики
Одиннадцать "ванных" заповедей
Соломон Соловьев Знак зодиака 26 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Антон Евсеев Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение Антон Евсеев Василий Амирджанов Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным Василий Амирджанов
Полезно знать
Мельница мифов: Цезарь и кесарево сечение
Хоккей. Последние новости
Мэр Риги убрал все флаги IIHF после письма по поводу Белоруссии
Старая ванна: практическое применение в саду
Ландшафтный дизайн
Старая ванна: практическое применение в саду
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников