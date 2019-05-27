Чем старые колготки могут быть полезны для сада
Дачный участок — это полигон для использования различных предметов не по прямому назначению. Дачник с фантазией и жилкой бережливости, сможет с пользой применить все то, что обычный человек не задумываясь отправит на помойку. Возможно это генетическая память советского прошлого, когда в ход шло все, что только можно было использовать. Но многие решения действительно приносят пользу, а затраты на них минимальны или вообще сведены к нулю.
фото goodhouse. ru
В статье мы расскажем, как можно с пользой использовать пришедшие в негодность капроновые колготки или чулки.
- Старые капроновые колготки можно применять как эффективный материал для отфильтровывания любых жидкостей. Это могут быть лечебные настои, краски и лаки вовремя ремонта или растворов для полива растений. Капроновые колготки прекрасно подойдут для отжима творога или кислой капусты. Обычно все это делается с помощью марли, но практика показывает, что колготки справляются с этой работой более эффективно.
- Часто, в момент, когда урожай уже почти поспел, некоторые растения не справляются с весом собственных тяжёлых плодов. В таком случае эластичные капроновые колготки будут как нельзя кстати. С их помощью можно надёжно привязать такие плоды к опорам и не дать сломаться стеблю. Сам материал, из которого состоят капроновые колготки, позволяет подвязать любое, даже самое нежное растение, не нанеся ему вреда.
- Известно, что обычный веник при постоянном использовании очень быстро изнашивается. Чтобы в несколько раз увеличить срок службы веника, следует надеть на него капроновый чулок. Во-первых, это неплохо смотрится, а во-вторых, убирать таким веником удобней, так как пыль и грязь не остаются между прутиками веника.
- Если в саду вас донимают зайцы и другие грызуны, которые грызут кору молодых деревьев. Следует обмотать стволы капроновыми колготками на высоту около восьмидесяти сантиметров и о грызунах можно будет забыть.
- Этот способ использования старых колготок можно считать классическим. Ещё во времена СССР в колготках хранили чеснок и лук. Принцип хранения прост. Находясь в колготках чеснок и лук отлично проветриваются со всех сторон, а это практически исключает возможность загнить. А хорошая прочность этого материала, позволяет разместить в колготках до шести килограммов овощей.
- Огородники часто применяют капроновые чулки и колготки в теплицах для подвязки петлей помидоров, огурцов и других овощей. Капрон эластичен и не наносит вреда растению.
- Капроновые колготки удобно использовать в качестве тряпки для уборки пыли на мебели. Пыль отлично пристает к этому материалу.
Старые капроновые колготки, находка для садовода. Смотри и делай.