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Автор Злата Кузнецова

Гортензия древовидная: посадка и уход, описание сортов

Садоводство » Цветы print

Гортензия древовидная является красивым растением из семейства Гортензиевые, оно встречается в дикой природе на востоке Северной Америки. Цветок любят в Японии, Китае. Он неприхотлив, отлично переносит зимние морозы.

Растение растет кустарником, высотой достигает до трех метров, цветет обильно с начала июля до середины осени. Стоит отметить, что цветок любит влагу, грунт должен быть соответствующим.

Существует около 35 видов растения.

"Аннабель" хорошо переносит морозы, не прихотлива, тем самым позволяя садоводу уделять цветку меньше времени. Его высота составляет до 150 см, в ширину три метра. Листья продержатся до первых заморозков. Зацветает в конце июня, начале июля, отцветает в сентябре. Гортензия живет до 40 лет.

"Пинк Аннабель" вывели на основе вышеупомянутого сорта, по — другому его называют "Инвинсибелль". Рост куста составляет 120 см. Соцветие отличается обилием. Зацветает в июне, заканчивается в сентябре. Цветы розовые.

"Грандифлора" имеет мощный кустик ростом до 2 метров, цветет долго, за это время может поменять окрас. Сначала можно наблюдать нежно-зеленый оттенок соцветия, который приобретет белый цвет, затем становится кремовым.

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Сажают гортензию с учетом климата. На севере это происходит ранней весной. Мягкий климат позволяет ее высаживать до набухания почек, либо после листопада. Место должно быть хорошо освещенным в первой половине дня, после обеда цветок должен находиться в тени, место должно быть не продуваемым, иначе она погибнет. Не высаживайте ее рядом с деревьями, иначе они заберут всю воду, принадлежащую гортензии.

Для посадки выкапывается ямка глубиной 30-40 см, дренаж положите на дно, затем создайте горку из плодородного грунта, куст с корневой шейкой должен быть на уровне грунта. Распрямите корни, засыпьте землей. Обильно полейте водой утрамбованную землю.

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Цветок нуждается в обильном поливе, особенно в жаркое время. Прикорм необходим раз в две недели. Для него подойдет минеральное удобрение, раз в месяц его подкармливают раствором марганца. Следите за кислотностью грунта.

Растет гортензия быстро, ее необходимо подрезать два раза, осенью и весной. Молодые растения в этом не нуждаются, первая обрезка происходит по истечении трех лет. Устраняются поврежденные, сломанные ветки.

Ранее мы писали, что он переносит морозы, однако лучше подстраховаться и утеплить. Сорвите листы, которые не опали, затем утеплите его древесными опилками. Вокруг куста выкладываются доски, к которым прикрепляют ветки куста и закрепляют изоляционным материалом.

Удивительное растение станет украшением участка!

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Фото превью: sovet-sadovody.ru

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Темы уход сорта цветы посадка гортензия древовидная
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Гортензия древовидная: посадка и уход, описание сортов
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