Клубника не дала желаемый урожай, значит, весной не было правильной подкормки

Клубника не дала ожидаемого урожая? Вы забыли покормить её весной! Весенняя подпитка клубники даёт ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым.

Когда завершается зимовка, ягодные кусты подготавливают к этапу вегетации. В период развития растение необходимо подкормить, чтобы к кустарникам, ослабленным зимним ненастьем, вернулись силы. Весенняя подпитка клубники даст ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым. Познакомимся с особенностями весеннего "питания" ягод.

"Меню" для подкормки клубники

Стоит учесть, что весной почва еще не совсем прогрелась и удобрения из мерзлого грунта растение не получит. С приходом теплых дней, когда столбик термометра поднимется и даже ночью уже будет тепло, пришло время подкормить растения.

В эту пору клубника особенно нуждается в азоте, который содержится в следующих удобрениях:

птичий помет смешивают в равных пропорциях с водой и оставляют на две недели, чтобы масса забродила;

из коровяка стоит приготовить такой состав: два стакана коровяка, десять литров воды и стакан сульфата аммония;

нитроаммофоска очень экономичное вещество — на ведро воды нужна всего одна столовая ложка вещества.

Чтобы не причинить вред кустарникам, не удобряйте их свежим пометом и навозом в первые весенние дни. В натуральном виде такая подкормка "выпускает" с избытком газ и тепло, что пагубно отражается на корнях клубники.

Защита кустарника от вредителей

Признанными лидерами по качеству защиты клубники от насекомых считаются химические препараты. Наиболее популярными являются средства — "Цезарь", "Таурус", "Акрофит", "Фитовер".

Чтобы победить клещей, которые облюбовали кустарник, его необходимо обработать "Карбофосом" или "Энвидором". "Химзащиту" растения лучше осуществить в первые весенние дни, так как в более позднее время препарат не успеет выветриться из кустарника. Для обработки растения будет благоприятной температура ближе к +18С.

Народные рецепты обработки

Более мягким, но активным действием отличаются народные рецепты обработки растения. Чтобы нейтрализовать вредных насекомых, которые могли остаться в почве под клубникой после зимовки, вылейте на него воду, температурой +65С. Так вы уничтожите вредителей и дадите возможность клубнике стать крепче и быстрее перейти к вегетативному этапу.

Если практиковать следующие профилактические меры, не придется обрабатывать растение химпрепаратами:

удалите высохшие и поврежденные листья и веточки;

разрыхлите грунт (на глубину до 7 см);

уничтожайте сорняки;

мульчируйте растения;

собирайте вредных насекомых веником в ведро.

Защита клубники от хворей

Для профилактики болезней, кусты необходимо продезинфицировать фунгицидами. Но не любое из этих средств годится для применения ранней весной, поэтому необходимо заранее познакомиться с их характеристиками. Если вы выбрали "Хорус", останетесь им довольны, так как он подходит даже для применения в морозы. Противники химпрепаратов будут вынуждены с удвоенным вниманием заботиться о клубнике — в срок подкармливать, мульчировать растение, следить за почвой, чтобы не пересыхала, не допускать роста сорняков.

Используя эти простые советы, вы сможете вырастить урожай клубники, который украсит любую сельскохозяйственную выставку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.