Клубника не дала ожидаемого урожая? Вы забыли покормить её весной! Весенняя подпитка клубники даёт ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым.
Когда завершается зимовка, ягодные кусты подготавливают к этапу вегетации. В период развития растение необходимо подкормить, чтобы к кустарникам, ослабленным зимним ненастьем, вернулись силы. Весенняя подпитка клубники даст ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым. Познакомимся с особенностями весеннего "питания" ягод.
Стоит учесть, что весной почва еще не совсем прогрелась и удобрения из мерзлого грунта растение не получит. С приходом теплых дней, когда столбик термометра поднимется и даже ночью уже будет тепло, пришло время подкормить растения.
В эту пору клубника особенно нуждается в азоте, который содержится в следующих удобрениях:
Чтобы не причинить вред кустарникам, не удобряйте их свежим пометом и навозом в первые весенние дни. В натуральном виде такая подкормка "выпускает" с избытком газ и тепло, что пагубно отражается на корнях клубники.
Признанными лидерами по качеству защиты клубники от насекомых считаются химические препараты. Наиболее популярными являются средства — "Цезарь", "Таурус", "Акрофит", "Фитовер".
Чтобы победить клещей, которые облюбовали кустарник, его необходимо обработать "Карбофосом" или "Энвидором". "Химзащиту" растения лучше осуществить в первые весенние дни, так как в более позднее время препарат не успеет выветриться из кустарника. Для обработки растения будет благоприятной температура ближе к +18С.
Более мягким, но активным действием отличаются народные рецепты обработки растения. Чтобы нейтрализовать вредных насекомых, которые могли остаться в почве под клубникой после зимовки, вылейте на него воду, температурой +65С. Так вы уничтожите вредителей и дадите возможность клубнике стать крепче и быстрее перейти к вегетативному этапу.
Если практиковать следующие профилактические меры, не придется обрабатывать растение химпрепаратами:
Для профилактики болезней, кусты необходимо продезинфицировать фунгицидами. Но не любое из этих средств годится для применения ранней весной, поэтому необходимо заранее познакомиться с их характеристиками. Если вы выбрали "Хорус", останетесь им довольны, так как он подходит даже для применения в морозы. Противники химпрепаратов будут вынуждены с удвоенным вниманием заботиться о клубнике — в срок подкармливать, мульчировать растение, следить за почвой, чтобы не пересыхала, не допускать роста сорняков.
Используя эти простые советы, вы сможете вырастить урожай клубники, который украсит любую сельскохозяйственную выставку.
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