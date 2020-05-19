Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Марина Пархоменко

Клубника не дала желаемый урожай, значит, весной не было правильной подкормки

Садоводство » Плодовые

Клубника не дала ожидаемого урожая? Вы забыли покормить её весной! Весенняя подпитка клубники даёт ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым. 

Клубника не дала желаемый урожай, значит, весной не было правильной подкормки

Когда завершается зимовка, ягодные кусты подготавливают к этапу вегетации. В период развития растение необходимо подкормить, чтобы к кустарникам, ослабленным зимним ненастьем, вернулись силы. Весенняя подпитка клубники даст ей возможность обильно цвести, противостоять хворям и вредным насекомым. Познакомимся с особенностями весеннего "питания" ягод.

"Меню" для подкормки клубники

Стоит учесть, что весной почва еще не совсем прогрелась и удобрения из мерзлого грунта растение не получит. С приходом теплых дней, когда столбик термометра поднимется и даже ночью уже будет тепло, пришло время подкормить растения.

В эту пору клубника особенно нуждается в азоте, который содержится в следующих удобрениях:

  • птичий помет смешивают в равных пропорциях с водой и оставляют на две недели, чтобы масса забродила;
  • из коровяка стоит приготовить такой состав: два стакана коровяка, десять литров воды и стакан сульфата аммония;
  • нитроаммофоска очень экономичное вещество — на ведро воды нужна всего одна столовая ложка вещества.

Чтобы не причинить вред кустарникам, не удобряйте их свежим пометом и навозом в первые весенние дни. В натуральном виде такая подкормка "выпускает" с избытком газ и тепло, что пагубно отражается на корнях клубники.

Защита кустарника от вредителей

Признанными лидерами по качеству защиты клубники от насекомых считаются химические препараты. Наиболее популярными являются средства — "Цезарь", "Таурус", "Акрофит", "Фитовер".

Чтобы победить клещей, которые облюбовали кустарник, его необходимо обработать "Карбофосом" или "Энвидором". "Химзащиту" растения лучше осуществить в первые весенние дни, так как в более позднее время препарат не успеет выветриться из кустарника. Для обработки растения будет благоприятной температура ближе к +18С.

Народные рецепты обработки

Более мягким, но активным действием отличаются народные рецепты обработки растения. Чтобы нейтрализовать вредных насекомых, которые могли остаться в почве под клубникой после зимовки, вылейте на него воду, температурой +65С. Так вы уничтожите вредителей и дадите возможность клубнике стать крепче и быстрее перейти к вегетативному этапу.

Если практиковать следующие профилактические меры,  не придется обрабатывать растение химпрепаратами:

  • удалите высохшие и поврежденные листья и веточки;
  • разрыхлите грунт (на глубину до 7 см);
  • уничтожайте сорняки;
  • мульчируйте растения;
  • собирайте вредных насекомых веником в ведро.

Защита клубники от хворей

Для профилактики болезней, кусты необходимо продезинфицировать фунгицидами. Но не любое из этих средств годится для применения ранней весной, поэтому необходимо заранее познакомиться с их характеристиками. Если вы выбрали "Хорус", останетесь им довольны, так как он подходит даже для применения в морозы. Противники химпрепаратов будут вынуждены с удвоенным вниманием заботиться о клубнике — в срок подкармливать, мульчировать растение, следить за почвой, чтобы не пересыхала, не допускать роста сорняков.

Используя эти простые советы, вы сможете вырастить урожай клубники, который украсит любую сельскохозяйственную выставку.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ПОДКОРМИТЕ КЛУБНИКУ ЭТИМ СРЕДСТВОМ ВЕСНОЙ! В 3 РАЗА БОЛЬШЕ УРОЖАЙ
Куратор: Андрей Туманов
Новости
Глава ТПП РФ Катырин: сегодня нужно поддержать российский лес
Подоляк анонсировал пять шагов "специальной военной контроперации" ВСУ
Сладков заявил, что после завершения СВО вся территория Украины перейдет к РФ
Военный эксперт выступил за проведение занятий по гражданской обороне по всей РФ
Сомнолог перечислил правила качественного сна в летний период
Эксперт Подоляка: битва за Херсон — Николаев уже началась
Губернатор Гладков: в Белгородской области разминируют поля перед уборкой
Tagesspiegel: газовый ультиматум Путина может вызвать народные восстания в ФРГ
В Уфе 30 ноября появится стела "Город трудовой доблести" за 95 миллионов рублей
Константинов: Зеленский — виновник той катастрофы, которую переживает Украина
Популярное
Силовые структуры
MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS

У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.

MWM: азиатские страны могут передать России оружие сильнее, чем HIMARS
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Мир. Новости мира
Наёмник из США заявил, что ВСУ смотрят на Херсон как на следующую Фаллуджу
Силовые структуры
Мураховский: тактика боевых действий ВС РФ в ходе СВО изменится, штурма не будет
Силовые структуры
Подоляка: оружия Запада больше не будет — это провал Зеленского и его министров
Александр Артамонов На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран" Александр Артамонов Любовь Степушова Наступает решающий для Зеленского момент: надо возвращать Херсон Любовь Степушова Андрей Николаев У России проблема в Закавказье: бывшая главная "украинка" переезжает работать в Ереван Андрей Николаев
Силовые структуры
Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута
Мир. Новости мира
Евсеев: признание Северной Кореей республик Донбасса уничтожит США
Леонков: новая система ПВО ВС РФ разбивает американские РСЗО HIMARS на Украине
Силовые структуры
Леонков: новая система ПВО ВС РФ разбивает американские РСЗО HIMARS на Украине
Последние материалы
Военный эксперт выступил за проведение занятий по гражданской обороне по всей РФ
Сомнолог перечислил правила качественного сна в летний период
Эксперт Подоляка: битва за Херсон — Николаев уже началась
Губернатор Гладков: в Белгородской области разминируют поля перед уборкой
Tagesspiegel: газовый ультиматум Путина может вызвать народные восстания в ФРГ
В Уфе 30 ноября появится стела "Город трудовой доблести" за 95 миллионов рублей
Константинов: Зеленский — виновник той катастрофы, которую переживает Украина
На Западе бьют тревогу: "Путин превращает Россию в ещё один мега-Иран"
Иммунолог Саволюк: растительное молоко может быть и вредным
Военкор Руденко: ВС РФ скоро начнут наступательные действия по всей линии фронта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников