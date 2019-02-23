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Автор Анна Румянцева

Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток

Садоводство » Советы
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток. 399407.jpeg

Дачники готовы буквально на все, чтобы драгоценные семена взошли быстро и массово. Некоторые таким критериям вполне соответствуют, а вот с другими приходится повозиться. Но готовые на смелые эксперименты владельцы огородов уже вовсю опробуют новый способ высаживания туговсхожих семян, который на первый взгляд может показаться безумным.

Как "пробудить" семена?

Как обычно сажают семена с длительной всхожестью? Их подвергают стратификации — это имитирование естественного процесса зимовки семян, так называемого "сна зародыша", за время которого оболочка увлажняется и становится более тонкой. Семена с толстой оболочкой не взойдут без стратификации.

Стратификация в домашних условиях — это выдерживание семян в увлажнённом песке или кокосовом субстрате в холодильнике от одного до трёх месяцев, в зависимости от вида растений.

Но иногда даже имитация зимовки не помогает проклюнуться семенам с плотной оболочкой. Тогда можно попробовать следующий экстремальный способ.

Проращивание семян кипятком

Чтобы "не класть все яйца в одну корзину", можно часть семян попробовать прорастить кипятком, а другую часть — традиционным способом, с применением замачивания, стимуляторов, защитных препаратов.

Семена тмина

Для того чтобы посеять семена в кипяток, нужно подготовить невысокий ящик с несколькими отверстиями в дне — через них уйдёт лишняя вода. В ящик засыпаем грунт, заливаем грунт кипятком и сразу же засеваем семена прямо из пакета без предварительной обработки, плотно прижав семена лопаткой к поверхности. Ящик плотно заматываем тёмной полиэтиленовой плёнкой, укутываем и ставим в тёплое место — к печке или батарее на час. Далее ящик можно держать в помещении с комнатной температурой.

Такой экстремальный способ на самом деле уже отлично себя зарекомендовал, к тому же он позволяет сэкономить массу времени и сил: не нужно долго замачивать, обрабатывать семена, покупать дополнительные препараты для обеззараживания и стимулирования прорастания. Когда покажутся ростки в пару-тройку листочков, рассаду необходимо пикировать, то есть пересадить в новый грунт в более объёмную емкость.

Петуньи

Важно! Такой способ проращивания лучше применять для семян с толстой оболочкой. Такая обычно встречается у многолетних растений, которые довольно тяжело всходят. К ним относятся ели, дельфиниумы, турецкие гвоздики, клубника, земляника, пастернак, сельдерей, лаванда, петунии и другие. Хотя в качестве эксперимента можно попробовать сеять в кипяток и другие культуры.

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Как выбрать, подготовить, вырастить семена и не нарваться на уловки мошенников
Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Андрей Туманов
Темы сад дача огород семена растения садоводство советы дачникам проращивание семян методы проращивания семян
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