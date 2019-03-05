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Автор Анна Румянцева

Зола помогает винограду лучше сопротивляться внешним потрясениям

Садоводство » Деревья и кустарники

Для нашей полосы выведены специальные морозостойкие сорта винограда, но даже они могут погибнуть во время долгой зимы. Причина банальна — незнание правил выращивания и ухода. Что необходимо, чтобы виноградник выжил зимой?

Зола помогает винограду лучше сопротивляться внешним потрясениям

Виноград обязательно нужно высаживать на солнечной стороне

Несмотря на то что грозди вызревают и в тени, у теневого куста формируется существенный недостаток, который не позволяет ему долго жить и плодоносить.

Дело в том, что при малейшем недостатке солнечных лучей кора лозы становится слишком тонкой и рыхлой — она попросту не может защитить виноград от морозов, ведь в ней не накапливается достаточное количество питательных веществ.

Лучшее удобрение для виноградника — зола

Зола содержит много калия, который помогает винограду лучше сопротивляться внешним потрясениям. Калий обеспечивает виноградной лозе достаточное количество питательных веществ, и такой виноград намного лучше сопротивляется морозу.

С азотом лучше не перебарщивать, так как он провоцирует интенсивный рост листвы и новых побегов, а это вовсе не полезно для винограда, тем более — перед зимой.

Виноград обязательно укрывают на зиму

Обычно это делают после первых заморозков — чтобы растение адаптировалось к холоду. Затем лозу обрезают, укладывают на землю (ее необходимо плотно прижать к поверхности или поместить в специально выкопанную канавку) или подложку из полимерного материала, картона, пленки и сверху укрывают тем же материалом, уложив его на основу по принципу двускатной крыши.

Многие укрывают виноград землей или снегом — это весьма эффективно, так как слой пропускает воздух, но не дает побегам замерзнуть. Перед укрытием почву нужно обязательно хорошо увлажнить — пересушенная быстрее промерзает.

Необходимо верно рассчитывать нагрузку винограда — число кистей на лозах

Слишком много кистей приведет к тому, что виноград не вызреет полноценно, а также не сможет сопротивляться морозу зимой, так как древесина останется неполноценной — все питательные вещества уйдут в плоды. Недостаточно нагруженный виноград уходит в рост лоз, которые также не перенесут морозов — лучше всего с этим справляются побеги средних размеров. Регулировать нагрузку нужно в тот момент, когда появляются мелкие зеленые ягоды — на больших лозах следует оставить по три кисти, на средних — по две, а маленькие лучше вовсе удалить.

Не стоит пускать рост виноградника на самотек — это довольно нежная культура, за которой нужен уход. Он не сложен, как мы видим, но соблюдать эти правила обязательно — тогда можно получить красивые кусты со стабильным качественным урожаем, а не просто декоративное укрытие для беседки.

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Защита винограда от заморозков! Виноград на Северо-Западе России
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