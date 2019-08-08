Выращивание лимонного эвкалипта в домашних условиях

Эвкалипт лимонный пользуется популярностью в качестве домашнего растения ввиду своих особенных лечебных свойств. Его выращивание не доставляет проблем, эта культура считается некапризной и легко приспосабливаемой к окружающим условиям. О правилах взращивания эвкалипта, а также ухода за ним предлагаем прочитать в этой статье.

Специфические качества эвкалипта.

Прежде всего лимонный эвкалипт легко узнать по характерному аромату, представляющему собой смесь запахов цитрусовых, перечной мяты, тимьяна и прочих душистых трав. Подобный эффект достигается благодаря высокому содержанию эфирных масел в растении. Несмотря на то, что эвкалипт лимонный не отличается какими-либо броскими декоративными свойствами, его с удовольствием выращивают из-за приятного запаха.

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Семена лимонного эвкалипта: способы выращивания.

Семенной метод выращивания лучше всего использовать в первой половине года — с конца зимы до начала лета. Семена эвкалипта лимонного предпочитают песчаную по составу почву, обладающую высокой воздухо- и водопроницаемостью. В качестве емкости допустимо использовать обычные цветочные горшки, либо специальные стаканы, используемые для рассады. Последний вариант отличается большим удобством, поскольку для каждой пары семечек требуется отдельная емкость.

Семена закладывают на несколько миллиметров в почву, сверху накрываются полиэтиленовой пленкой для предотвращения пересыхания почвы. Скорость прорастания эвкалиптовых семян весьма высокая при условии, что в помещении с будущими растениями установлена температура около двадцати пяти градусов.

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Условия, необходимые для роста и развития эвкалипта лимонного.

Данная культура предпочитает тепло и солнечный свет, поэтому место следует выбирать заранее. Важно, чтобы в помещении с молодым растением было: тепло (около двадцати четырех градусов по Цельсию), влажно (не менее шестидесяти пяти процентов). Рекомендуется проводить закаливание эвкалипта, чтобы предотвратить его дальнейшие болезни. Закалку следует проводить в теплую погоду, однако необходимо при этом избегать сквозняков.

Полив эвкалипту нужен регулярный, но застой воды может негативно сказаться на развитии растения и привести к загниванию корневой системы. Поэтому дренаж крайне важен для лимонного эвкалипта. Лучше всего проводить полив теплой отстоявшейся водой.

В летнее время эвкалипт можно выносить на солнечный свет, при этом следя за тем, чтобы растение не получило ожог.

В качестве подкормки используют минеральные и органические удобрения. Подкормку проводят в летнее время, зимой же растение оставляют в покое.

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Фото превью: adenium-sib.ru