Совет начинающим огородникам: вы хозяин на земле, делайте то, что хотите

На огород люди приходят по-разному и в разном возрасте. Кто-то смолоду любил копаться в земле и устраивал террасы из горшков на родительском подоконнике. Кто-то вообще не представлял себя с тяпкой, но с возрастом прикипел к земле. У всех разные пути к любимой грядке. Но удовольствие от урожая все получают одинаковое.

Стоит иногда понаблюдать за огородниками: они могут часами рассказывать о своем хозяйстве, похвастаться небывалым урожаем и поделиться личными советами. Возможно, кто-то из читателей уже подумывает о том, чтобы начать выращивать помидоры, но по каким-то причинам смотрит на это с опаской. Не нужно бояться.

Главное, начать

Те, кто уже прошел стадию начинания, смело скажут, что как только вы вырастите первый пучок

укропа

или петрушки,

остановиться будет невозможно. Каждый новый день будет посвящен мыслям о новой культуре. А когда с зеленью все будет в порядке, душа попросит неслыханного и вы начнете думать о

помидорах,

перце,

огурцах

и картошке.

И необязательно начинать перепахивать пресловутые шесть соток. Начните на балконе или на подоконнике.

Гордитесь своим огородом

Многие до сих пор стесняются того, что занимаются огородничеством. Времена, когда в лихие 90-е люди, не имея работы и средств к существованию, ехали на дачные участки, давно закончились. Возможно, у кого-то и осталось презрительное отношение к владельцам огородов, но таковых уже единицы.

Если когда-то и считалось, что покупать овощи и фрукты в супермаркете респектабельно, то теперь все поменялось. Сегодня экологически чистые продукты со своего участка — это сильный аргумент в тренде здорового питания. Теперь, когда у вас на столе домашние помидоры, это предмет зависти окружающих.

И даже если среди друзей и знакомых вы не найдете поддержки и понимания, на помощь придут форумы и соцсети, где вы обретете множество единомышленников и получите массу советов.

Огород — это удовольствие

Не слушайте того, кто скажет, что купить овощи или фрукты в магазине проще. Это заблуждение. Ведь когда из семечки, посаженной вашими руками, начинает пробиваться растение, а потом оно начинает плодоносить, это сравнимо с волшебством.

И что бы вам ни говорили, живите своим делом и наслаждайтесь процессом и результатом. По сути, это вид творчества, причем в данном творчестве вы управляете живой природой. А ведь каждый из нас хоть раз мечтал поиграть в бога.

Делайте то, что хотите

Когда вы хозяин на земле, то делайте то, что хотите. Не лежит душа к картофелю или томатам, можете выращивать розы. Вам решать, стоять ли на корточках среди грядок, или покачиваться в кресле-качалке, любуясь великолепным розарием. Делайте на земле то, что вам нравится, и земля вам ответит взаимностью.

Не нравится, что грязь попадает под ногти, работайте в перчатках или просто после работы постирайте вручную какую-то тряпку. Но такая мелочь, как грязь под ногтями, вряд ли может остановить влюбленного в землю человека.

Побороть страх

Это может показаться странным, но многих от разведения огорода отвращает страх. Да! Именно страх, что не получится. Люди наивно думают, что тот, кто выращивает огурцы или помидоры, — настоящий гуру в этом деле и потратил на это не менее сорока лет. Но вы не представляете, как все просто на самом деле.

Даже страшное слово "прививка" не так страшно, как кажется. Более того, приживаемость у новичков на порядок выше, чем у профессионалов. Но надо понимать, что на этом пути бывают и сложности. Это болезни растений и, конечно, вредители, с которыми придется бороться.

Начинайте постепенно

Если вас потянуло к земле, главное, не перестараться. Не стоит в первый год своего огородничества распахивать все и вся. Начните с нескольких грядок и фруктовых деревьев. Распределяйте силы с умом, иначе огород поглотит вас и высосет вашу душу.

С самого начала помните, что земля для вас, а не вы для земли. Изначально посадите что-то простое, насладитесь результатом и почувствуйте землю. Огородничество — это что-то сродни велосипеду. Один раз научился — и больше не забудете. Простые культуры помогут понять, что такое земля и огород.

Анализируете информацию

В любом случае вам на огороде понадобится информация. С одной стороны, интернет дает отличную возможность узнать интересующий ответ. С другой стороны, поток информации и советы на форумах могут сбить с толку.

Не стоит сразу делать то, что сказал первый встречный. Следует изучить вопрос и найти именно тот способ, который подходит именно вам. Ведь ясно, что даже небольшая разница в почвах требует разного подхода. С огородом, как с ребенком, не стоит слепо верить каждому совету.

Рискуйте и пробуйте

Все, что вам понадобится в будущем, — это только ваш личный опыт. А для того, чтобы его получить, надо пробовать.

Если есть два способа вырастить одну культуру, не бойтесь провести эксперимент и посадите ее двумя способами. Потом вы сможете быть уверены, что именно один из них лучший для вас. И сосед уже не сможет, задрав нос, поучать вас.

Пробуйте все, что только возможно. Со временем вы увидите, что ваш огород не требует много времени. Будет казаться, что он растет как бы сам по себе, а вы, как дирижер, лишь слегка корректируете этот рост. В любом случае все в ваших руках.

И помните, если земля зовет, то не стоит отказывать себе в этом удовольствии.

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