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Автор Злата Кузнецова

Главные вредители лука и как с ними бороться

Садоводство » Вредители и болезни print

В народе считается, что лук способен противостоять микробам, защитить от различных вирусов, однако сам лук часто подвержен повреждениям от вредителей, его постоянно пытаются атаковать. Чтобы защитить лук, необходимо проводить профилактику, как перед посадкой, так и во время его роста.

Первым вредителем является луковая муха, которая повреждает любой сорт лука, она особенно активна, когда растение начинает активно развиваться. Можно заметить, что поврежденный лук прекращает расти, листья становятся вялыми с желтоватым оттенком, после и вовсе высыхают. Луковицы мягкие и неприятно пахнут. Вредитель имеет пепельно — серый окрас, тельце достигает до 8 мм, ноги черные, крылья желтоватые.

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Луковый корневой клещ (Сухарик) наносит вред в открытом грунте, в теплице, обычно он селится на больных растениях. Он поедает луковицы, растительные остатки, они приобретают бурый цвет и сгнивают. Нужно бить тревогу, иначе он повредит все овощи вокруг. Будьте внимательны, высаживайте лук, который ничем не болеет, гнилой выбрасывайте. Высаживать лук нужно каждый раз в новое место. Можно использовать препараты, например Би-58 Новый, Нугор, Фостран.

Заметили, что над луком летают небольшие коричневые бабочки? Это луковая моль, причем угрозой являются не они сами, а их личинки-гусеницы. Они выедают внутренности овоща. Зараженное растение начинает желтеть с концов и засыхает. Чтобы избежать неприятеля, удаляйте сорняки, производите рыхление почвы, осенью грунт необходимо перекопать.

Больные, слабые растения уничтожают, они первыми поддаются атаке. Сажайте лук рядом с морковью, горчицей, во избежание моли.

Луковый скрытнохоботник представляет собой жука долгоносика, их насчитывается семь тысяч видов в России. Яйца откладывает самка круглые, белые. Спустя пару недель появляется личинка без ножек, которая прогрызает мякоть листьев внутри, снаружи они выглядят как белые штрихи.

В теплое весеннее время они начинают поедать листочки молодого лука.

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Журчалка луковая повреждает не только лук, но и свеклу, чеснок. Личинки питаются луковыми тканями, в следствие с этим он сгнивает, листья становятся желтыми и вянут. Муха "селиться" в больные растения. Во избежание журчалки, необходимо проводить зяблевую вспашку, устраняются больные луковицы. Растение можно опрыскивать препаратами, например, Каратэ Зеон 050, Коннект. Журчалка не любит морковь, поэтому высаживайте его рядом с ней.

Пероноспороз лука, или ложная мучнистая роса-это грибковое заболевание, которое полностью поражает лук. Урожай и лежка лука снижается. Особенно болезнь вредна во время влажной погоды, когда роса.

Сажайте лук в местах, где светит солнце, и хорошо проветриваются участки, дренаж должен быть хорошим.

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Фото превью: ogorodnash.ru

Темы лук овощи вредители сад и огород борьба за урожай
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Вредители и болезни
Главные вредители лука и как с ними бороться
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