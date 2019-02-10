Плюсы и минусы пикировки рассады

Слово "пикировка" известно многим дачникам. В биологии это означает убрать кончик главного стержневого корня растения, чтобы активизировать рост боковых ответвлений. Но в обиходе довольно часто под этим термином понимают пересадку растения в отдельный горшочек, который по размерам может быть больше предыдущего. Сейчас речь пойдет о пользе такой процедуры для растений и методике ее проведения.
Семена, из которых выращивают рассаду, чаше всего находятся в скудных по своему составу субстратах типа торфа. Их высеивают очень плотно, чтобы лучше взошли. Как только прорастают более крепкие семена, их переносят в емкость побольше. Так растения обеспечиваются большим количеством почвы и полезных элементов, кислорода и воды, что способствует хорошему развитию корней. Они растут более
Сеянцы обычно пикируют для выполнения этих задач. В ходе этой манипуляции есть возможность отсеять хилые и болезненные растения. Приверженцы пикировки уверены, что эта процедура дает возможность вырастить высококачественные сеянцы.
Вместе с тем у многих людей пикировка рассады вызывает отрицание. Они убеждены в ее
Но все индивидуально. Эта процедура не подходит для небольшого объема семян и для растений редких видов. Их обычно с самого начала высеивают в отдельные контейнеры подходящего размера и сводят до минимума риск гибели сеянцев при пересадке. В таком случае стоит устроить достаточный дренаж, так как в отдельных емкостях затруднен доступ рассады к кислороду в почве по причине ее повышенной влажности.
Порой необходимость в пикировке возникает внезапно и к ней прибегают как к вынужденной мере, так как она помогает решить многие задачи.
Растения пересаживают в индивидуальные контейнеры в следующих случаях:
Редкий посевной материал хорошо воспринимает пикировку. Некоторым сеянцам она запрещена — тыквенной рассаде и растениям со стержневыми корнями. Такие культуры лучше сразу выращивать в индивидуальных контейнерах.
Пикировка требует грамотного подхода, чтобы достичь максимального эффекта.
Выполнив эти не сложные рекомендации, вы сможете правильно провести пикировку, а значит, получите в срок богатый урожай.
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