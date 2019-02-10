Плюсы и минусы пикировки рассады

Слово "пикировка" известно многим дачникам. В биологии это означает убрать кончик главного стержневого корня растения, чтобы активизировать рост боковых ответвлений. Но в обиходе довольно часто под этим термином понимают пересадку растения в отдельный горшочек, который по размерам может быть больше предыдущего. Сейчас речь пойдет о пользе такой процедуры для растений и методике ее проведения.

Зачем нужна пикировка

Аргументы "за"

Семена, из которых выращивают рассаду, чаше всего находятся в скудных по своему составу субстратах типа торфа. Их высеивают очень плотно, чтобы лучше взошли. Как только прорастают более крепкие семена, их переносят в емкость побольше. Так растения обеспечиваются большим количеством почвы и полезных элементов, кислорода и воды, что способствует хорошему развитию корней. Они растут более

крепкими

и стойкими.

Сеянцы обычно пикируют для выполнения этих задач. В ходе этой манипуляции есть возможность отсеять хилые и болезненные растения. Приверженцы пикировки уверены, что эта процедура дает возможность вырастить высококачественные сеянцы.

Аргументы "против"

Вместе с тем у многих людей пикировка рассады вызывает отрицание. Они убеждены в ее

бессмысленности

и пагубном влиянии на сеянцы.

Но все индивидуально. Эта процедура не подходит для небольшого объема семян и для растений редких видов. Их обычно с самого начала высеивают в отдельные контейнеры подходящего размера и сводят до минимума риск гибели сеянцев при пересадке. В таком случае стоит устроить достаточный дренаж, так как в отдельных емкостях затруднен доступ рассады к кислороду в почве по причине ее повышенной влажности.

В каких случаях показана пикировка

Порой необходимость в пикировке возникает внезапно и к ней прибегают как к вынужденной мере, так как она помогает решить многие задачи.

Растения пересаживают в индивидуальные контейнеры в следующих случаях:

чтобы вырастить сеянцы с развитыми боковыми корнями;

если семена находились в общих емкостях;

если количество рассады превышает запланированный объем — таким образом можно сразу отобрать самые крепкие растения;

если среди рассады появляются растения, заболевшие грибком;

если нужно слегка притормозить развитие растений, чтобы не допустить их перерастания.

Редкий посевной материал хорошо воспринимает пикировку. Некоторым сеянцам она запрещена — тыквенной рассаде и растениям со стержневыми корнями. Такие культуры лучше сразу выращивать в индивидуальных контейнерах.

Пикировка требует грамотного подхода, чтобы достичь максимального эффекта.

Правила пикировки

Рассаду не нужно углублять выше точек роста (маленькие уплотнения чуть повыше корней сеянцев). Растения пора пересаживать, как только появится пара семядольных листков. Молодой рассаде легче приживаться после пикировки, у нее быстрее укрепляются корни в открытой почве. Для профилактики заражения сеянцев грибковыми инфекциями, корни перед пересадкой лучше продезинфицировать раствором марганцовки (один грамм на один литр воды). В подкормке растения нуждаются спустя неделю после процедуры.

Выполнив эти не сложные рекомендации, вы сможете правильно провести пикировку, а значит, получите в срок богатый урожай.

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