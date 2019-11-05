Нарциссы — цветы весны

Нарцисс из рода амариллисовых, с греческого переводится как "одурманивать" и ведь правда, своим запахом цветок одурманивает. Он является символом самовлюбленности, плодородия, весны, рыцарства, безответной любви, тщеславия. Он является довольно противоречивым. В Китае нарцисс является символом счастья и начала, в Германии его называли вампиром, в других странах он являлся символом счастливого союза.

Насчитывается больше 60 видов прекрасного цветка, каждый имеет свой уникальный цвет, тип.

Трубчатые нарциссы. На одном стебле растет один цветок диаметром от 7 до 13 см, трубки имеют красный, белый, желтый, оранжевый оттенок. Они прекрасно подходят для сада, из них составляют букеты. Прекрасно живут в нашем климате.

Нарциссы мелкокорончатые невысокие. Цветки имеют розовый, белый оранжево-желтые оттенки. Данные цветы не требуют тщательного ухода, они хорошо приживаются.

Махровые нарциссы имеют махровую коронку, либо полностью махровый цветок. Известными сортами являются Йеллоу Чирфулнес.

Разрезнокорончатые нарциссы очень красивы. Соцветие достигает 12 сантиметрового диаметра, окрас имеет белый с розовым, белым. Они хорошо подойдут для сада и дома.

Цикламеновидные нарциссы достигают в высоту до 20 см, имеет поникший цветок. Цветение раннее, украсят собой альпийскую горку, цветники.

Дикорастущие нарциссы растут в полях целыми группами. Цветки обычно бледно-желтые, кремовые с красной, оранжевой каймой. Их можно увидеть в Карпатах, в долине нарциссов. В Европе они растут в Альпах.

Размножение происходит луковицами, детками. После того, как листья начнут сохнуть, луковичка выкапывается, ее сушат в тени и убирают на хранение. Не забывайте, что луковицу нежно откапывать в раннее время.

Нарциссы сажают в начале августа, сентября в ямку глубиной 10 см, на расстоянии 15 см. Многие сорта хорошо переносят зиму, даже не покрытые. Некоторые виды нарциссов мульчируют торфом. С приходом весны все покрытия снимаются.

Большинство цветов способно расти на одном место 10 лет, некоторые по 3 года. Рост луковицы замедляется, когда она обрастает детками, именно тогда проводится пересадка. Лучшим временем считается осень, желательно до морозов, чтобы цветок не погиб.

Не забывайте уделять цветкам время, уход за ними не является трудным.

После посадки, через 2 недели ямку стоит засыпать перегноем из листьев, если перегноя нет, пункт можно не выполнять.

Поливать почву нужно часто, чтобы земля не была сухой, однако заливать не стоит, иначе луковица может загнить. Почву необходимо пропалывать, она должна быть рыхлой.

Нарциссы не вызовут трудностей при посадке, с ними справится даже начинающий садовод.

Фото превью: cdn.pixabay.com