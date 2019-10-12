Что представляет собой цветок Глоксиния и ее особенности

Глоксиния является самым красивым представителем семейства Геснериевые. Свое название он получил благодаря ботанику, врачу Беньямину Петеру Глоксину. Цветок родом из Южной, центральной Америки, растет в Мексике, Бразилии, в Андах.

Многолетнее растение имеет мясистые побеги, в зависимости от сорта листья могут быть как большими, так и маленьким, темно-зеленого цвета.

Цветы бывают крупными, либо мелкими, чаще имеют синий, фиолетовый, белый, красный цвет. Одно растение дает около 40 цветков при тщательном уходе, при обычном восемь.

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Насчитывается 25 сортов этого прекрасного растения. Самыми популярными являются:

Глоксиния Королевская достигает высоты до 100 мм, листья широкие, по 4-6 штук. Цветет в летний период.

Глоксиния Прекрасная имеет пурпурные цветки и белую середину, листики по краям белые. Листья имеют ровный зеленый цвет. Выращивая ее, необходимо знать, что часть растения находящаяся над землей отмирает самостоятельно. Беспокоить его не нужно. Затем его необходимо подкормить, например монофосфатом калия. Сажать Глоксинию нужно в большой горшок.

Глоксиния Крохотная является высокодекоративным карликовым растением. На одной цветоножке растет по одному цветку. Летом она требует много жидкости, зимой меньше. Во время цветения цветок лучше поставить на видное место, потому что она очень красива в это время.

Глоксиния Есения представляет собой кустик, цветки имеют форму розы, махровые, имеют оттенок темно-бордовый, либо малиновый. Раскрывшись полностью, на лепестках появляется белая кайма. Цветение долгое, обильное.

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При неправильном уходе цветки высыхают, отпадают.

Размножение цветка происходит за счет семян, клубней, листков. Последний является простым методом. Сначала у растения находят здоровый лист со стеблем примерно 4 см и срывают. Его помещают в воду, либо сажают в землю, в обоих случаях оно растет быстро.

Отдали предпочтение посадки цветка в воду? При появлении корней, высаживайте в почву. Отметим, что почва должна быть нейтральной кислотности, она делается из половины дерновой, двух частей листовой, части перегноя и песка. Посадив растение, накройте его пленкой, которую необходимо снимать только при поливе, проветривании. При появлении первых листьев, ее снимают.

Цветок могут повредить болезни, вредители. Особо опасными считаются: серая гниль, которая появляется на листьях в виде коричневых пятен. Пораженные места обрезаются, куст опрыскивают раствором фунгицида.

Особенно часто она страдает от корневой гнили. Корни становятся темно-коричневого цвета, основание стебля гниет, затем гибнет. Данной болезни можно избежать, если не поливать его холодной водой.

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Фото превью: avatars.mds.yandex.net