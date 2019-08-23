Что такое ремонтантная малина

Ремонтантная (с французского "remontant" — цветущий снова) малина — культура, которая порадует вас несколькими урожаями в год. Урожайность, соответственно, вырастет в 2-3 раза, однако выращивать такую малину лучше в традициях однолетней культуры. В чем же заключается специфика?

Как и где сажать

Для ремонтантной малины характерен весьма быстрый жизненный цикл — за один сезон она успевает и вырастить побеги, и дать урожай, и накопить питательные вещества для следующего сезона. Поэтому ей нужно больше света, полива и ухода, чем малине обычной.

Сажать ремонтантную малину рекомендуется на самом солнечном, теплом и укрытом от ветра месте участка. Если вы живете в южных областях страны, где достаточно сухо и жарко, можно попробовать посадить ее в полутени.

Оптимальным периодом для высадки станет конец сентября или начало марта (после, разумеется, схода снежного покрова). Отметим, что посадку нужно производить так, чтобы корневая шейка оказалась примерно на уровне поверхности почвы. Заглубление этой культуре нужно только на совсем легких почвах — и то хватит около 5 сантиметров.

К слову, о почвах — лучшим вариантом станет рыхлая. Рекомендуется перед высадкой добавить в посадочную яму по ведру-другому торфа и перегноя. А на ослабленных или бедных почвах нелишней будет и минеральная подкормка.

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Какой выбрать сорт

Среди всех сортов ремонтантной малины оптимально себя зарекомендовали:

Брянское диво;

Августовское чудо;

Пингвин.

Брянское диво подойдет любителям крупных ягод — данный сорт славен как раз такими. При этом ягоды получаются интересной конической формы и весят до 11 грамм. Учтите — плодоносит данный сорт в конце лета.

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Августовское чудо порадует всех, у кого на участке много вредителей (или они активно перелетают с заброшенных соседних). Сорт к ним устойчив, а его ягоды достаточно плотные и хорошо переносят транспортировку. Вырастает куст Чуда почти до 2 метров в высоту, при этом по ширине занимает приличный объем, так что места для него нужно много. Плодоносит, как понятно из названия, в конце июля — начале августа.

Пингвин отличается чуть более поздним сроком созревания — урожай поспеет ближе к первой половине сентября. Достаточно крупные (до 5 грамм) ягоды обладают интересным свойством — могут после созревания до 5 суток без проблем висеть на кусте, не портясь. А компактный размер куста (около 1,3 м) порадует владельцев небольших участков. Также, как и Чудо, устойчив к болезням и вредителям.

Вот такой интересной для выращивания и полезной для организма культурой является ремонтантная малина. Это хороший вариант для дачников, которым хочется и ближе к осени баловать себя сладкими дарами своего участка.

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Фото превью: zlatpitomnik.ru