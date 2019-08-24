Секреты пышных петуний в кашпо

Петунии — одни из самых популярных дачных цветов в нашей стране. Прекрасно смотрясь и на грунте, и в горшках, цветущие все лето цветы радуют глаз пестрой гаммой. А если посадить их в кашпо или контейнеры, то и много места они не займут. Какие особенности выращивания петуний в кашпо и горшках нужно учесть?

Петунии в горшках: разбираемся в специфике

Для начала стоит знать, что не все виды петуний подходят для выращивания в горшках. Подойдут сорта "Торнадо" и "Рамблин", ориентируйтесь на слово "ампельный" в описании: именно так маркируют подходящие для горшков петунии. Также важно помнить, что петунии вне зависимости от сорта весьма любят солнце и плохо растут в тени, так что размещать горшки нужно на солнечных участках.

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Подбираем емкость

Выбор размера контейнера также важен, поскольку петунии любят простор и комфортно разрастаются примерно на пяти литрах объема на куст. Горшки такого и большего объемов позволят петуниям не "толкаться", разрастаться более естественно и пышно.

По форме лучше всего для петуний подойдут коковиты. Это специальные полукруглые горшки, в которых на дне расположен слой кокосового волокна, что позволяет корневой системе развиваться максимально естественным образом.

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Подбираем грунт

Далее — грунт для высадки. Любимый вариант петуний — легкий, не слишком плотный грунт повышенной рыхлости. Если вы подберете именно такую почву, то петунии отблагодарят вас более скорым развитием и более обильным цветением.

Для начинающих садоводов или пробующих петунии в первый раз есть проверенный рецепт почвы для высадки: 3/4 грунта на 1/4 гидрогеля. Гидрогель поможет ускорить всхожесть, а при вымачивании гранул в удобрении растения получат долговременную подпитку, что важно при высадке в обычную, а не минерализованную почву. И помните, что даже наличие подпитки от гидрогеля не уменьшает важность регулярного полива: чем меньше емкость, тем чаще стоит это делать.

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Уход и полезные свойства

Уход за петуниями достаточно прост. Вовремя удаляйте старые соцветия, которые уже отцвели, что позволит растению направить больше полезных веществ на новые бутоны. И конечно, регулярно поливайте.

Среди полезных свойств петунии — положительное влияние аромата на организм. Хотя в медицинском плане растение не изучено, поскольку интереса для медиков не представляет, китайские ученые провели исследования и выяснили, что запах петунии помогает повышать работоспособность и улучшать функции нервной системы. Вот такое полезное растение вы можете держать на своем участке.

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Фото превью: comfort-myhouse.ru