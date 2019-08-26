Когда разговор касается декоративных растений, злаки упоминают возмутительно редко, а очень зря — они прекрасно вписываются в любые ландшафты, экзотический внешний вид удивляет и радует любителей составлять композиции, а уход за ними прост и приятен. На какие же декоративные злаки стоит обратить внимание?
Как понятно из названия, цвет кисточки растения — голубой. Выглядит взрослое растение как небольшая шарообразная кочка около 40 см. в диаметре. Дизайнеры советуют приобрести его, если на вашем участке есть камни или водоем, но и в одиночку данный вариант способен оживить ваш участок. При этом овсяница прекрасно зимует без дополнительной подготовки и агрессивно размножается.
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Хорошо известный любителям домашнего садоводства "комнатный бамбук" на самом деле — злак. Традиционно лучше всего он смотрится в различных емкостях — растение любит тепло и очень популярно в южных регионах нашей страны. Кадки и горшки с погонатерумом на зиму лучше возвращать в теплое помещение, так что подойдет он не всем, но красота "мохнатого шара" вполне компенсирует этот недостаток.
История сетарии весьма любопытна — изначально один из ее вариантов (чумиза) был создан как кормовая база для скота, но в конце концов садоводы оценили и ее декоративные качества. Крупный размер (вырастает на высоту в метр и более), а также достаточно плотный "строй" делает ее интересным вариантом пылезащиты, если вы живете около дороги. Кроме того, сетария устойчива к засухам и вообще любит тепло, так что для регионов с жарким климатом является весьма подходящим вариантом.
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За экзотическим названием скрывается не менее экзотический вид — внешне растение напоминает огромную лохматую метелку. При поливе и подкормке растение вырастает до трех метров, что несомненно порадует ценителей оригинальных ландшафтных композиций. Ключевое условие для выращивания кортадерии — как можно больше солнца, так что на затененных местах участка располагать ее не стоит. Второе название растения — "пампасная трава".
Милое название оправдано милым видом — небольшие и пушистые соцветия растения действительно напоминают заячьи хвосты. Лагурус яйцевидный произрастает на высоту до полуметра, а соцветия — до 3-4 см, так что подойдет такое украшение любителям компактных посадок либо тем, у кого место под них сильно ограничено. Зайцехвост будет неплохо расти и в тени, что позволяет облагораживать им участки у заборов и дома, не боясь "забивания" растения сорняками.
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Фото превью: dm-st.ru
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