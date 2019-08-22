Сегодня дачникам доступен огромный ассортимент различных декоративных культур, и особенно в этом плане выделяются различные травы. За ними просто ухаживать, часто они нетребовательны к почве и быстро растут. Однако многих владельцев участков, особенно начинающих, отпугивает данный вариант декорирования своих владений. На что еще стоит обратить внимание, если вы задумались о выращивании декоративных трав?
Минимум ухода
Современные декоративные травы специально выведены так, чтобы занимать минимум вашего времени. Если вы приезжаете на свой участок только по выходным и не намерены стоять над грядками с тяпкой круглые сутки, то просто высадите декоративную траву. Многим видам не нужны формовка, прополка и внесение удобрений, а кроме того, трава поможет вам в борьбе с сорняками. Достаточно засадить ей "спорный" участок, и вскоре сорняки будут подавлены.
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Большой ассортимент
Если вы считаете, что для вашего участка будет сложно подобрать подходящие травы, вы заблуждаетесь. На рынке представлен невероятный выбор: к примеру, диапазон высот колеблется от 20 до 200 см, можно найти практически любой цвет. Конечно, важно выбрать растения так, чтобы они соответствовали климату, в котором будут жить, но даже с этим ограничением практически в любом онлайн-магазине вам предложат около 100 вариантов.
Привлекательность для птиц
Если вы любите наблюдать за птицами, то декоративные травы помогут вам их приманить. Заросли травы — прекрасный "полигон" для охоты пернатых на разных насекомых, причем заодно они скорее всего посетят и соседние клумбы. Так что высадкой декоративной травы вы внесете еще и посильный вклад в борьбу с жучками-вредителями. Да и просто наблюдать за пернатыми интересно, особенно если в семье есть дети.
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Быстрое размножение
Современные декоративные травы весьма живучи, что позволяет оперативно "раскидывать" их по нужным участкам, экономя тем самым на закупке новых семян. Традиционное размножение корневыми черенками — отличный выбор для всех, кто хочет сэкономить, поскольку буквально за пару сезонов из пары саженцев можно вырастить целый "лес". Так что если ваш бюджет на украшение участка ограничен — берите декоративные травы, они не подведут.
Устойчивость к морозам
Жители регионов с холодными зимами весьма обрадуются зимостойким сортам декоративных трав, которые отлично зимуют прямо на улице и без укрытий. Такие травы позволят не ломать голову над подготовкой участка к зиме, а просто собрать мусор и спокойно уехать до следующего сезона. Причем ставить их на зиму можно как на открытый грунт, так и в емкости.
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Фото превью: svoydomisad.ru
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