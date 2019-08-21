Пять необычных суккулентов для вашего зимнего сада

Cуккулентные растения — это не только то пыльное нефритовое растение в офисе. Популярность суккулентных растений возросла в последние годы не только из-за несложного ухода, но и за счет разнообразия и красоты этих удивительных растений. Благодаря своим особенностям некоторые суккуленты выглядят так, будто они выросли на другой планете, а не на нашем подоконнике. Вот пять необычных суккулентов, которые добавят индивидуальности и красоты в коллекцию вашего зимнего сада.

1.Эхеверия "Топси торви"

Фото: festima.ru

Род суккулентов эхеверия, также известный как мексиканские куры и цыплята, охватывает сотни розеточных растений, произрастающих в Мексике, Центральной Америке и Южной Америке. Квадратные кончики листьев эхеверии топси торви придают ему вид морского ежа и выглядят красиво, особенно, когда их сажают группами или в сочетании с другими суккулентами в саду. Посадите топси торви в горшке зеленовато-желтого цвета, чтобы показать его бледные голубовато-зеленые листья.

2. Адромискус купера

Фото: rastenievod.com

Адромискус купера, иногда называемый растением ястребиных яиц, имеет пухлые маленькие листья, усеянные пурпурно-серыми крапинками. Растения особенно чувствительны к морозу и не должны подвергаться воздействию температур ниже 7 градусов Цельсия. Пятна на растениях станут более выраженными при ярком солнечном свете. Растения легко размножаются черенкованием листьев. Открутите лист от стебля и вставьте его во влажную смесь земли для кактусов. Корни образуются через четыре-шесть недель.

3.Растение морщинистого листа

Фото: zakupator.com

Адромискус кристатус — южноафриканский родственник каланхоэ), имеет треугольные листья со слегка взъерошенными кончиками. Растения морщинистых листьев переносят легкий мороз, но лучше всего растут в прохладном солнечном месте с редкими поливами. Красные и белые цветы будут выглядывать между двухдюймовыми листьями на зрелых растениях.

4.Тигриные челюсти

Фото: zakupator.com

Тигровая фаукария — это то растение, которое одновременно пугает и вызывает желание прикоснуться к причудливым зазубренным листьям. В дополнение к удивительной форме листьев, похожих на тигровые челюсти, растения могут давать золотистые цветы. Тигровая фаукария подходит тем, кому нужен суккулент, устойчивый к отсутсвию солнца, но их придется поливать чаще, чем большинство других суккулентов. Если растения становятся слишком сухими и листья отделяются от стеблей, вы можете использовать эти листья, чтобы посадить новые растения.

5.Бейсбольный мяч

Фото: pinterest.ru

Эуфорбия обеса- пухлый персонаж, который украсит ваш сад. Его сферическая форма добавляет изюминку и текстуру к посадкам, но не имеет шипов, которые бывают на подобных круглых растениях. Еженедельный полив радует бейсбольное растение и поможет ему прожить долгую жизнь в вашем доме. Маленькие цветы могут появиться на вершине шара, давая вам сигнал о том, что растение процветает.

Фото превью: roza-i-fialka.ru