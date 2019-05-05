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Автор Евгений Стриж

"Налей лето в бокал": вино из одуванчиков — пошаговый рецепт

Садоводство » Рецепты

"Вино из одуванчиков" — одна из наиболее успешных и известных книг Рэя Брэдбери. И многие люди, читавшие ее, воспринимали описанный в книге одноименный напиток как метафору, некий "волшебный" для главного героя рецепт. Для вина в нашей стране предпочитают несколько другие культуры, а одуванчик является заклятым врагом практически любого дачника. А между тем рецепт вина из одуванчиков вполне реален, доступен в силу простоты практически любому садоводу и поможет бороться с "солнышками" не за просто так, а ради сырья для напитка.

Одуванчики
Одуванчики

Подготовка ингредиентов

Для самого простого рецепта нам понадобятся:

  • цветки одуванчика — примерно литровая емкость;
  • килограмм сахара;
  • пол-литра воды;
  • два лимона;
  • 100-150 грамм изюма;
  • несколько листьев мяты или мелиссы (по вкусу).

Отметим, что собирать для вина нужно только желтые лепестки. Также не рекомендуем использовать для рецепта цветы, растущие вдоль магистралей, дорог, пыльных участков или активно заливаемых "химией" территорий.

Готовим вино из одуванчиков

  1. Аккуратно засыпаем лепестки одуванчика в кастрюлю, сочетая с сахаром по принципу слоеного пирога: слой лепестков — слой сахара — слой лепестков и т. д. Отметим, что чем лепестки свежее, тем лучше. Затем отправляем на хранение в темное место примерно на два дня.
  2. Добавляем пол-литра воды и снова ставим на хранение — теперь уже на три дня.
  3. В итоге у нас должен получиться мутноватый сироп, который нужно сцедить в стеклянную емкость (лучше всего — в банку). Лепестки при необходимости можно отжать, а можно снова залить водой и повторить процедуру настаивания.
  4. Если вы добавляете мяту или мелиссу — растолките их в ступке или измельчите ножом максимально мелко, затем положите в банку с сиропом.
  5. Затем к сиропу закладываем изюм (мыть его не нужно), а лимоны режем надвое и выжимаем из них сок во всю ту же банку. Если вы любите привкус горьковатой цедры — ее тоже можно добавить.
  6. Далее оставляем банку в темном месте, чтобы вино забродило. Рекомендуется воспользоваться проверенным веками методом и надеть на горловину банки резиновую перчатку.
  7. Определить, что брожение закончилось, очень просто — перчатка начнет сдуваться. После этого у вас будет банка с вином и мутный осадок, важно аккуратно слить жидкость в бутылки, избегая примесей мути.
  8. Далее вино отправляется на созревание — бутылки с ним стоит подержать в темном прохладном месте хотя бы месяц. После этого оно готово к употреблению.

"Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток, поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…" — писал Брэдбери.

И действительно, вкус такого вина особо приятен в зимний день, словно перенося вас в знойный июнь, оно заполнит солнечным светом и душу, и память, и мечты.

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Вино из одуванчиков - легко, просто и полезно. Пошаговый рецепт
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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