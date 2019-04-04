EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Злата Кузнецова

Слива Стенли: урожай в 60 килограммов

Садоводство » Плодовые

Хотите лакомиться вкуснейшими плодами сливы? Тогда хорошим вариантом станет слива Стенли, посаженная на вашем участке.

Слива Стенли: урожай в 60 килограммов

Сорт вывел в 1912 году в Нью-Йорке Ричард Веллингтон, скрестив сорт французских слив Д'аген с американским Гранд Дюк, получился новый сорт венгерки. В нашей стране дерево растет в южных частях.

Слива Стенли: каков урожай за сезон?

Посадив сливу, вы получите

  • сладкие,
  • вкусные качественные плоды,
  • высокую плодовитость.

Примерно до 60 килограммов можно получить при сборе урожая. Данный плод хорош тем, что он стрессоустойчив в мороз, не мерзнет даже при 35 градусах мороза.

Недостатки слива Стенли

Однако есть и недостатки. Например, большой шанс, что дерево поразят грибковые болезни. Почва должна быть плодоносной. Плоды созревают поздно. Дерево плохо переносит засуху.

Высаживайте дерево в весенний период, до сокодвижения, осенью оно приживается гораздо хуже. Выбирайте место, которое хорошо освещается солнцем и защищается от ветра. Данная слива любит много воды. Плоды появятся только на четвертый год после посадки.

Слива Стенли: необходимый уход

Чтобы растение выросло, придерживайтесь некоторых правил.

Земля должна быть не кислой и щелочной, перед посадкой обязательно удобрите землю.

При плодородной почве яма должна достигать в глубину 60 сантиметров, диаметром 80 сантиметров. Снимите верхний слой почвы и перемешайте его с перегноем один к одному, затем насыпьте его горкой в подготовленную яму, заранее перекопав ее дно. Если почва недостаточно плодородна, копайте яму до 100 сантиметров. Подготовка посадочного места обычно происходит за две недели до высадки дерева.

Полив сливы Стенли

За сливовым деревом нужен постоянный уход, чтобы получать качественный урожай. Раз в неделю производят полив. Примерно потребуется десять литров жидкости, затем почву около ствола желательно разрыхлить. Обязательно выдергивайте сорняки.

Осенью производится утепление ствола, делается обрезка.

В зимнее время важно следить за утеплителем, очищать ветки от снега.

Весной ствол нужно побелить, обработать специальными средствами от

  • вредоносных насекомых,
  • болезней.

Самой распространенной является серая гниль, которая представляет собой грибок, он выглядит бурым пятном. Серая гниль быстро распространяется, покрывается белым пушком. Предотвратить это можно, если обработать все фунгицидом. Зараженные ветки немедленно отпиливаются и сжигаются.

Не обходится и без тли, которая повреждает листья, побеги. Справиться с ней помогут бархатцы, посаженные вокруг деревца. Их очень любят божьи коровки, которые являются врагами для тли.

Урожай сливы придется на конец августа — начало сентября. Собирать плоды следует снизу, двигаясь к центру. Не трясите дерево руками, оно очень хрупкое и легко может сломаться. Стенли окажется удачным выбором для дачи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Слива сорта Стенлей. Рекомендую посадить
Куратор: Андрей Туманов
Темы дача слива садоводство советы дачникам советы для дачников
Новости
Расставшаяся со Смольяниновым Мельникова призналась в любви к Головину
Мороженое проверят на "детекторе лжи"
Отец 11 детей погиб в ДТП под Тверью
Пискарёв выдвинул предложение отслеживать денежные переводы из ряда стран
Автор песни "Золотые купола" с гневом обрушился на "бородатую" Ваенгу
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Осенние подвижки: эксперт о переговорах РФ и НАТО в рамках СРН
В Турцию – легко, с "трамплина"!
В Киеве Лукашенко лишили звания почётного доктора наук
По-волчьи выть: о причинах бедности в РФ и ректоре НИУ ВШЭ
Последние материалы
Расставшаяся со Смольяниновым Мельникова призналась в любви к Головину
Почти чудо: Рогозин назвал условие сохранения МКС
Мороженое проверят на "детекторе лжи"
Отец 11 детей погиб в ДТП под Тверью
Пискарёв выдвинул предложение отслеживать денежные переводы из ряда стран
Автор песни "Золотые купола" с гневом обрушился на "бородатую" Ваенгу
Украинские журналисты показали, как вода из Днепра просочилась в Крым
Осенние подвижки: эксперт о переговорах РФ и НАТО в рамках СРН
Польша входит в жёсткую конфронтацию с Германией
Как "Северный поток-2" убьет экономику Украины
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Встречу Путина и Байдена могут перенести из Женевы

Швейцарские власти столкнулись с проблемой при организации встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. 

Встречу Путина и Байдена могут перенести из Женевы
Глава австрийской OMV дал совет Украине, что делать с "Северным потоком-2"
Политика. Новости и аналитика
Глава австрийской OMV дал совет Украине, что делать с "Северным потоком-2"
Природа
Странные черви захватили Францию
Российский шоу-бизнес
Не выкарабкался: Буланова о последних днях жизни Анчукова
Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Доклад правительства США про НЛО оказался бесполезным Игорь Буккер Василий Амирджанов Сергей Собянин обещал построить город любви Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Японцы оказались удивлены географической близостью России и США
Евросоюз
Во время операции "Кличко" в Чехии задержали банду украинцев
Кравчук назвал Донбасс "раковой опухолью" Украины
Новости Украины
Кравчук назвал Донбасс "раковой опухолью" Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников