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Автор Злата Кузнецова

Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус

Садоводство » Плодовые

Самым популярным сортом является груша Дюшес, она не требовательна к условиям. Она дает, превосходный урожай не только на домашнем участке, но и в промышленных масштабах.

Дюшес: груши для средней полосы на любой вкус

Где появился сорт груш Дюшес?

Сорт Дюшес пришел к нам из Великобритании, графства Беркшир. Садовод-любитель вывел сорт, который принес вкусные, сладкие плоды в конце XVIII века. Однако при его жизни она не стала популярной, зато получила известность на других континентах благодаря англичанину Вильямсу.

Дюшес в переводе означает "герцогиня", что говорит о

  • красоте,
  • породистости

фрукта. Груша

  • мягкая,
  • сочная,
  • оценивается в 4,8 из 5.

Разновидности сорта Дюшес

Дюшес имеет несколько разновидностей.

Дюшес Московский дикий

представляет собой 20-метровое дерево, которое живет от 70 до 80 лет.

Цветение начинается в мае, цветки имеют белый с розовым тоном оттенок. С каждого дерева выходит 250 килограммов груш. Растет преимущественно

  • на Кавказе,
  • в московском регионе,
  • на европейской части.

Садовый Московский Дюшес

дает крупные плоды, имеющие желтую кожуру с красным оттенком, созревшие плоды висят на ветках долго, не осыпаются.

Дюшес Ангулем

дает урожай через пять лет после посадки. Ангулем имеет форму конуса, кожура бугристая, имеет светлую либо ярко-желтую окраску.

Мякоть мягкая, имеет кисловатый оттенок.

Дюшес Зимний

вывели в Бельгии. Это высокое дерево, которое дает красивые груши желтого цвета с красным пятнышком. Плоды

  • крупные,
  • мягкие,
  • на вкус кисло-сладкие.

Из минусов выделяется то, что они достаточно быстро осыпаются, не морозоустойчивые, подвержены опасному грибковому заболеванию парше. Если собрать грушу раньше времени, есть вероятность, что она потеряет вкус.

Летний дюшес

относится к старинному английскому сорту. Плоды получают поздним летом, они имеют лимонно-желтый оттенок с легким румянцем, тонкую кожуру, мякоть имеет кремовую окраску.

Качество груши сорта Дюшес

Фрукт обладает достаточными преимуществами. Эту грушу легко перевозить на дальние расстояния, она не портится и остается свежей. Она долго хранится, ее часто оставляют дозревать прямо на ветках. Правда каждый сорт отличается по вкусу, однако фрукты всегда остаются сладкими.

Лучшим временем для посадки является раннее весеннее время. Грушу сажают в заранее подготовленную осенью ямку, ширина которой составляет 70 сантиметров, глубиной один метр.

Посадочную яму подготавливают, смешивая верхний слой почвы с

  • тремя ведерками органики,
  • литровой банки золы со стаканом суперфосфата.

Чтобы саженец не пострадал от ветра, привяжите его к небольшому колышку, вбитому рядом. Посадили деревце, полейте его водой, затем уложите защитный слой.

Защитите грушу от вредителей, весной опрыскивайте ее

  • бордоской жидкостью,
  • медным купоросом.

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Груша с ароматом лимонада «Дюшес»!
Куратор: Андрей Туманов
Темы груша деревья садоводство плодовые деревья
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