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Автор Сергей Бухранский

Советы огородникам: купите пиво от слизней на капусте и быстро рвите первые огурцы

Садоводство » Советы

Продолжаем делиться с огородниками советами, проверенными народом и временем.

Советы огородникам: купите пиво от слизней на капусте и быстро рвите первые огурцы

Пиво от слизней на капусте

Желаете защитить капусту от слизней и улиток? Нет ничего проще, вкопайте обрезанные пластиковые бутылки в землю на капустных грядках и налейте в них светлого пива. Такой продукт придется по вкусу слизням и улиткам. После такого угощения они оставят капусту в покое.

Улучшение томатов

Поливать помидоры под корень крайне нежелательно. Лучше всего лить воду между помидорными грядками. Особенно это надо делать в холодную погоду. Иначе могут заболеть завязи и осыпаться цветочки.

Также при рыхлении земли не следует рыхлить ее сильно мелко, чтобы не повредить корневую систему.

Пасынкование перца

Огородники с опытом утверждают, что на кустах перца в случае обильного цветения следует уделять часть цветков. Отчасти это правильно, но делать это необходимо только в жаркое и дождливое лето. Если лето сухое, то этого делать не стоит, так как обилие верхних листьев хорошо укроет влажную почву под кустом и не позволит ей пересыхать.

Лук и его семена

Если решили высадить лук, то делать это надо, только используя молодые семена. Если использовать семена позапрошлого сезона, то такие семена просто-напросто теряют свою всхожесть.

Уход за тыквой

Несмотря на то что тыква — растение неприхотливое и не требует особого ухода, за ним надо смотреть. Желательно новые образовавшиеся в процессе роста петли пришпиливать и засыпать землей. Это позволит образовываться новым корешкам и естественно повысит питательность и урожайность.

Беление чеснока

Многие обожают ту белую часть молодого чеснока, которая скрыта от взгляда в грунте. Эта часть чеснока является самой питательной и полезной. Поэтому во время роста следует время от времени подкучивать чеснок и тем самым делать эту часть значительно больше.

Сбор огурцов

Как только на ветвях появились первые огурцы, их тут же без промедления надо собирать. Делать это надо ежедневно или даже лучше два раза в день. Рано утром и поздно вечером. Это даст возможность активно расти другим огурчикам.

Огурцы
Огурцы

Крапива как удобрение

Чудесной подкормкой садовых растений является крапива. Вернее, настой на ней. Делается он так. Весной или ранним летом, до появления семян, надо нарвать молодых стеблей крапивы. Заложить их в бочку примерно наполовину, а сверху залить водой примерно на десять сантиметров выше уровня травы. Затем бочка накрывается крышкой, и примерно через две недели на поверхности должны образоваться пузырьки, а сама жидкость должна потемнеть. Таким раствором поливают овощные культуры, но только его надо разводить в пропорции один к десяти.

Сахарная подкормка

Сахарная подкормка не повредит садовым растениям. Сахар является важным элементом при строительстве самого растения и насыщает его энергией, примерно как и человека. Всего одну чайную ложку сахара можно рассыпать на один квадратный метр почвы или развести две-три чайные ложки сахара на стакан воды и немного полить этим раствором растение перед основным поливом.

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Гениальные хитрости и полезные советы от опытных огородников для получения небывалого урожая
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Андрей Туманов
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