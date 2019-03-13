"Нахимичить" на даче — сэкономить силы и время плюс вырастить хороший урожай

Дачный сезон завершается, но не успеешь оглянуться, как наступит новый. В связи с этим предлагаем несколько оригинальных рецептов, которые позволят в будущем сэкономить силы и время, а также поднимут настроение.

Уничтожаем сорняки

Приходит дачный сезон, и вы отправляетесь на любимую дачу. И вместо райского места, вас встречают надоедливые сорняки, растущие везде. Особенно неприятны они на подъездных путях, дорожках или между грядками. Поэтому с этим придется что-то делать, и на помощь придет один оригинальный рецепт.

Нужно сделать очень гремучий состав. Для этого надо приготовить четыре литра 20-процентного уксуса. Подчеркиваю, именно 20-процентного. Половину стакана поваренной соли и десять капель средства для мытья посуды. Все это надо хорошо перемешать. Работать таким раствором нужно в жаркую или солнечную погоду. Важно изучить прогноз погоды, желательно, чтобы не было дождя хотя бы на протяжении нескольких суток.

Опрыскать этой смесью можно любые места, где есть сорняки, но важно понимать, что раствор уничтожит и культурную растительность. Поэтому лучше не использовать его в тех местах, где предполагается выращивание культур для употребления в пищу.

Раствор от заболеваний огурцов

Как известно, огурцы предрасположены к различным заболеваниям. Для того чтобы раз и навсегда избавиться от этой проблемы, стоит воспользоваться одним интересным советом.

В полное ведро воды надо добавить один литр молока, натереть 20 граммов простого хозяйственного мыла и накапать 35 капель йода. Этот раствор хорош тем, что не содержит вредной химии.

Как только появляются первые листики, можно смело обрабатывать огурцы этим раствором. Повторять процедуру желательно каждые десять дней вплоть до сентября. Опытные садоводы утверждают, что это средство полностью защищает огурцы от любых болезней.

Янтарная кислота как стимулятор роста растений

Когда заканчивается сезон на даче, то у огородника всегда на этот случай есть обилие комнатных растений, за которыми можно поухаживать на досуге. Но не все, даже опытные, дачники знают, что в аптеке можно приобрести дешевое средство, которое можно использовать как стимулятор роста для домашних растений.

Это янтарная кислота, которая продается в таблетках или порошке. Чем хорошо это средство? Да тем, что практически невозможно допустить его передозировки.

Пропорция раствора такова: на пять литров воды надо использовать один грамм порошка. Этим раствором надо опрыскать все домашние растения, и результат будет уже через неделю.

Важно помнить, что подобную процедуру делают только один раз в год и не чаще. Касательно кактусов — их опрыскивают только один раз в два года.

Живая вода для саженцев и рассады

Иногда бывает так, что саженец, черенок или рассада вдруг начинают чахнуть и кажется, что растение погибло. Есть один древний способ, который может оживить погибающее растение.

Для раствора нужно взять немного камфорного спирта, в котором надо не до конца растворить несколько кусочков камфоры. Десять капель такого раствора надо добавить в 250 миллилитров воды.

Когда белый налет на воде растворится, сразу ставьте увядшее растение корнем в этот раствор и при этом постарайтесь смочить раствором все растение.

Как говорят знающие садоводы, уже через несколько часов растение оживет.

Подкормка для капусты

Существует несложный рецепт антибактериальной подкормки для капусты. Делается она очень просто. На ведро воды разводят сорок капель медицинского йода. Таким раствором проливают каждый кочан в начале его формирования.

На одну капусту следует выливать литр получившегося антибактериального раствора.

Чайная заварка для лука

Отличный способом защитить репчатый лук от болезней — сохранить спитую чайную заварку. Ее следует хорошо просушить. Когда придет время посадки лука, щепотка заварки в лунке для лука надежно его защитит.

Банановая кожура для полива

Опытный садовод никогда не выкинет шкурки от бананов. Наоборот, он положит их в воду и подождет, пока на воде не образуются пузырьки. Такой минеральной водой отлично поливать любые садовые растения, особенно цветы. Кстати, неплохо этой водой поливать и комнатные растения.

Чеснок для иммунитета растений

Оказывается, чеснок полезен не только для человека, но и для растений. Для приготовления раствора, который хорошо укрепит иммунитет растений, надо сделать следующее.

Следует залить литром крутого кипятка пять нарезанных зубчиков чеснока и закрыть крышкой. Настаивать раствор следует 20 минут. Затем остывший раствор добавляют из расчета столовая ложка на литр и поливают этим растения. Это отличная профилактика многих заболеваний.

Прошлогодняя листва для свёклы

Перед тем как начать высаживать свеклу, следует подложить под нее слой из прошлогодней листвы. Это будет отличной натуральной подкормкой на весь цикл роста и позволит не подкармливать растущую свеклу до конца сезона.

Дрожжи для роста растений

Чтобы все без исключения растения хорошо росли, следует раз в месяц поливать их дрожжевой водой. Для этого следует развести сто граммов живых дрожжей в десяти литрах теплой воды. Растения после такой процедуры начинают интенсивно расти.

Соль для свёклы

Иногда на грядке можно заметить, как листья свеклы сильно покраснели. Это знак, что в почве недостаточно натрия. Надо немедленно пополнить почву солью.

Для такого раствора надо развести в десяти литрах воды 200 граммов нейодированной поваренной соли. Таким раствором следует единоразово полить свеклу.

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