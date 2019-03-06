Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Сергей Бухранский

Арбузное семечко: суточная норма белка, витамин В, цинк, цитруллин и прочая польза

Садоводство » Советы

Арбуз является любимым продуктом многих. Ну а как не любить арбуз? Он прекрасно освежает и имеет ряд полезных для человека свойств. Как правило, мы выбрасываем его корки и семечки. А это непростительная роскошь...

Арбузное семечко: суточная норма белка, витамин В, цинк, цитруллин и прочая польза

Интересно, но в Китае и Африке семечки от арбуза не выбрасывают, а очень активно используют. Например, китайцы делают из них приправы для множества блюд, а африканцы добавляют в супы.

Ценность арбузных семечек

Арбузная семечка удивительна. Всего в ста граммах семечки находится суточная норма белка, необходимого человеку. То же можно сказать и о жирах, которых в ста граммах 85 процентов от суточной нормы. Вообще, исследования показали, что активные вещества находятся в арбузном семечке в самых больших концентрациях.

Помимо вышесказанного, в арбузном семечке много витамина В. Этот витамин оказывает положительное действие на обменные процессы, способствует улучшению метаболизма. Также хороши семечки арбуза для репродуктивной и нервной системы человека. Для мужчин будет полезен цинк, которого в избытке в семечках. Собственно, с помощью арбузных семечек можно легко очистить пищеварительную систему. Причем очистка пройдет значительно продуктивней, чем от клетчатки.

Цитруллин в арбузе

Эта аминокислота содержится не только в семечках, но и во всем арбузе. Это вещество вырабатывается и самим человеком. Оно очень важно для организма, и поэтому его можно часто найти в составе различных биодобавок. Хорошо оно тем, что усиливает потенцию и стимулирует сердечную деятельность у спортсменов во время усиленных тренировок.

Единственный случай, когда семечки противопоказаны человеку, — это при болезни цитруллинемия. Это тот случай, когда нарушен обмен веществ и организм не вырабатывает эту аминокислоту.

Противопоказания к употреблению арбузных семечек

Хотя семечки арбуза крайне полезны, они противопоказаны в ряде случаев. Не рекомендуется их употребление детьми до трех лет. Также нежелательно их есть беременным и женщинам с грудными детьми. Нельзя употреблять их людям, у которых есть какие-либо нарушения поджелудочной железы, а также при диабете второго типа, ожирении или при воспалениях мочеполовой системы.

Как жарить арбузные семечки

Из арбузных семечек можно получить отличное лакомство или вкусную добавку к другим блюдам. Все, что требуется, это высушить семечки на сковороде с толстым дном. Сушить надо, постоянно помешивая до того момента, пока семечки не потемнеют. Затем надо развести в 50 миллилитрах воды чайную ложку соли и протушить семечки в этом растворе, пока он полностью не выкипит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Чем полезны арбузные семечки, польза арбузных семечек
Куратор: Андрей Туманов
Новости
МВД ЛНР: союзные силы наступают на Северск, куда отходят подразделения ВСУ
Пленный морпех ВСУ рассказал, что расстреливал гражданских в Мариуполе
Олег Царёв: при попытке высадиться на Змеиный ВСУ понесут значительные потери
Евгений Пригожин объяснил, кто тормозит инвестиционное развитие Петербурга
Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остаётся под контролем флота и ВКС РФ
Роспотребнадзор отменил все ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19 в РФ
Боевики ВСУ берут в плен мирных граждан и заставляют вывозить их из Лисичанска
Бегство боевиков ВСУ под обстрелом артиллерии попало на видео в Сети
ISW: оставление Россией Змеиного не окажет влияния на морскую блокаду
Капитан Ераносян: попытки ВСУ занять Змеиный приведут к их уничтожению
Популярное
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных

Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.

Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных
Бородай назвал барражирующие боеприпасы ВСУ "неприятной штукой" для ВС РФ
Силовые структуры
Бородай назвал барражирующие боеприпасы ВСУ "неприятной штукой" для ВС РФ
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: обороне Лисичанска русские устроили ад
Мир. Новости мира
ISW: наступление ВС РФ в районе Харькова говорит об амбициях России вне Донбасса
Любовь Степушова Новые батальоны из Чечни переходят в ведение минобороны Любовь Степушова Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Силовые структуры
Добрая воля или хитрость: остров Змеиный оставлен Россией
Группировкой "О" ВС РФ ликвидирован комбат ВСУ при штурме НПЗ Лисичанска
Силовые структуры
Группировкой "О" ВС РФ ликвидирован комбат ВСУ при штурме НПЗ Лисичанска
Последние материалы
Пленный морпех ВСУ рассказал, что расстреливал гражданских в Мариуполе
Олег Царёв: при попытке высадиться на Змеиный ВСУ понесут значительные потери
Евгений Пригожин объяснил, кто тормозит инвестиционное развитие Петербурга
Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остаётся под контролем флота и ВКС РФ
Роспотребнадзор отменил все ограничения, введённые из-за пандемии COVID-19 в РФ
Боевики ВСУ берут в плен мирных граждан и заставляют вывозить их из Лисичанска
Бегство боевиков ВСУ под обстрелом артиллерии попало на видео в Сети
ISW: оставление Россией Змеиного не окажет влияния на морскую блокаду
Арбузное семечко: суточная норма белка, витамин В, цинк, цитруллин и прочая польза
Капитан Ераносян: попытки ВСУ занять Змеиный приведут к их уничтожению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников