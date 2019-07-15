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Автор Яна Кузнецова

Флоксы: выращивание и уход за цветами

Садоводство » Цветы print

Флоксы являются декоративной цветочной культурой, срок продолжения жизни которой - несколько лет. Данный цветок считается весьма непривередливым и при этом очень красивым. Как и при посадке любой другой культуры, необходимо считаться с особенностями флоксов и их предпочтениями относительно состава почвы и ухода за ними. В данной статье рассмотрены основные правила выращивания флоксов.

Идеальное место для посадки флоксов.

Очень важным фактором успешного выращивания флоксов является правильная подборка почвы. Так, флоксы предпочитают нейтральные и слабокислые почвы, обладающие высоким плодородием. Чтобы повысить последнее, можно воспользоваться перед посадкой удобрениями, такими как навоз или компост.

Участок, выбранный для посадки флоксов должен быть доступен для солнечных лучей. Флоксы способны расти и в тени, однако это повлияет на скорость их цветения, к тому же растение в попытке добраться до солнечных лучей сильно вытянется.

Во время посадки необходимо соблюдать значимую дистанцию между саженцами - не меньше сорок сантиметров. Иногда эта цифра увеличивается в зависимости от сорта флоксов.

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Чем удобрять флоксы?

Минеральные удобрения, как и в большинстве случаев, прекрасно подойдут. В них содержатся наиболее необходимые для растений вещества - азот, фосфор и калий.

Подкормка флоксов происходит в четыре этапа. Первым этапом можно считать период, когда сходит снег. Удобрения можно вносить в сухом виде прямо в почву, либо растворять гранулы в воде и поливать ей цветы.

В конце весны особое внимание следует уделить подкормке флоксов азотом. На недостаток этого питательного элемента может указать блеклый цвет листьев, а также заторможенное развитие стебля.

Третий этап необходим в момент, когда у флоксов образуются бутоны. Здесь, в отличие от предыдущего этапа, основной упор необходимо сделать на калий. Хорошо подходит сульфат калия, растворенный в воде, а также зола.

Наконец, четвертый период - осенний. Все растения постепенно начинают готовиться к зиме, и надо им в этом помочь. Здесь очень полезными будут фосфорные удобрения, способствующие укреплению корней.

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Основные операции по уходу за флоксами.

Весьма плохо флоксы реагируют на засилье сорняков, поэтому регулярная прополка необходима. Сюда же следует отнести обязательное рыхление почвы.

Как и любым растениями, флоксам необходим полив. При недостатке воды их цветки могут потерять свой цвет. В целом требуется около двух ведер воды на один квадратный метр клумбы.

Другим не менее важным аспектом является подготовка цветов к зимовке. Здесь пригодится мульчирование корней флоксов. Это защитит цвета от зимних холодов.

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Фото превью: Суперсадовник

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